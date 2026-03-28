Entroterra, Rixi: “Restauro chiesa Montoggio, investire nei borghi scelta concreta Mit”

Genova. “Col restauro della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista Decollato di Montoggio riportiamo al centro una comunità e il suo simbolo. Investire nei borghi e nell’entroterra significa dare continuità alla loro storia e creare condizioni per il futuro”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi in occasione della cerimonia per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Montoggio, in provincia di Genova.

“Il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di oltre 200mila euro ha permesso di intervenire sulla facciata e su parte del campanile, mentre ulteriori 90 mila euro messi a disposizione da Comune e Curia hanno consentito di completare l’opera. In circa due anni di lavori restituiamo un edificio più sicuro e pienamente valorizzato. Un intervento che si inserisce in una più ampia misura del MIT relativa al triennio 2024/2026, che ha finanziato in Liguria 34 interventi su immobili di culto e culturali, per un importo totale pari a 8,5 milioni di euro. Questo è il metodo che funziona: risorse nazionali e impegno locale che si integrano. Grazie alla collaborazione col sindaco Mauro Fantoni, Montoggio dimostra che quando si lavora insieme i risultati arrivano e restano nel tempo”.