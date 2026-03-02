Enduro dei Forti, dal 27 al 29 marzo Genova torna capitale della mountain bike

Genova. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo si terrà la prima edizione dell’Enduro dei Forti, la gara regionale top class enduro di mountain bike, con il patrocinio del Comune di Genova.

Il percorso, attualmente top secret, verrà svelato la settimana prima della gara e le tre prove speciali partiranno dagli antichi Forti di Genova.

Sarà un percorso ad anello, con partenza da piazza della Vittoria, dove da venerdì 27 marzo, sarà allestito il paddock, un’area all’aperto che accoglierà gli sportivi: già iscritte più di 25 società del Nord Italia.

Le iscrizioni rimangono aperte e possono essere effettuate sul portale Endu sia dall’Italia che dall’Estero.

“Lo sport ha la straordinaria capacità di mettere in relazione le persone con i luoghi e di far scoprire il territorio, manifestazioni come l’Enduro dei Forti permettono di unire al meglio la dimensione agonistica con la scoperta del nostro patrimonio naturale e storico, portando atleti e appassionati a vivere la città da una prospettiva diversa, lungo i sentieri e tra le fortificazioni”, ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis durante la presentazione di questa mattina a Palazzo Tursi.

“Chi arriva per una gara o una manifestazione sportiva ha la possibilità di conoscere la città, i suoi paesaggi e la sua storia – ha aggiunto la sindaca Silvia Salis – Genova può così rafforzare il suo posizionamento come destinazione outdoor, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e di promuovere un turismo attento all’ambiente, legato alla valorizzazione e alla scoperta del territorio”.

“Genova punta molto per la propria promozione turistica internazionale sull’outdoor, in chiave di destagionalizzazione dei flussi per un turismo lento e all seasons – ha sottolineato l’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin – crediamo nelle potenzialità e nelle ricadute positive di eventi sportivi come questo in grado di attrarre partecipanti dall’Italia e dall’estero che sappiano apprezzare il nostro territorio a 360 gradi”.

Presente alla presentazione anche il consigliere delegato ai Grandi Eventi: “L’evento, completamente plastic free – ha spiegato il consigliere delegato Lorenzo Garzarelli – si propone di unire la competizione agonistica con la valorizzazione del paesaggio urbano e naturale, offrendo a partecipanti, atleti e spettatori un’esperienza indimenticabile su un percorso affascinante che dalle alture porterà nel cuore della città”.

Le tre prove speciali partiranno dai forti e uniranno i panorami mozzafiato a un percorso tecnico in grado di garantire spettacolo e divertimento.

L’Enduro dei Forti è una gara regionale Top class e, soprattutto, assegnerà l’ambita maglia di Campione ligure.

Le categorie in gara saranno: giovanili (13-16 anni), internazionali e master garantendo così un campo partenti di assoluto livello per ogni età.

Co-organizzatori dell’evento con il Comitato Ligure della Federazione Ciclistica Italiana e il Comitato provinciale dei Genova della Federazione Ciclistica Italiana sono l’Asd Freeridetigullio e Seifuori srl che negli ultimi anni sono state protagoniste nel panorama del Ciclismo Fuoristrada, contribuendo all’organizzazione di alcuni tra i più importanti eventi a livello nazionale e internazionale come Red Bull Cerro Abajo e All Enduro.

“Questa gara è stata pensata per consentire la partecipazione non solo dei professionisti ma di tutti gli appassionati – afferma Alessandro Gennesi, direttore sportivo dell’evento e pluricampione – questo per coinvolgere anche gli stessi genovesi in modo da fare riscoprire loro il parco dei forti da un nuovo punto di vista”.

“La scena ligure della mountain bike è rinomata, tanto che quest’anno ci saranno anche i campionati mondiali nel savonese – aggiunge Marco Besutti, socio fondatore di Seifuori – la nostra città da anni sta lavorando con associazioni sportive e non solo per creare percorsi, ed è quindi un mondo che sta continuando a crescere, promuovere una gara come l’Enduro dei forti è per valorizzare ancora di più un territorio ricco ma che può dare ancora tanto, oltre a località fuori Genova già conosciute anche fuori”.