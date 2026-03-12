Electropark Festival 2026, prende forma la line-up: ecco chi sono i primi 14 artisti

Genova. Un programma dalla forte connotazione transnazionale e gender balanced, per un’edizione che, per un mese, porta a Genova più di cinquanta artiste e artisti provenienti da tutto il mondo. Inizia a prendere forma con la prima release della line-up l’edizione 2026 di Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative. La prima selezione include anche alcune prime nazionali e riunisce artiste e artisti provenienti da 25 Paesi tra cui Italia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Stati Uniti, Kenya, Uganda, Ecuador, Cuba, Cipro e Turchia, restituendo una dimensione transnazionale del festival e mettendo in relazione pratiche artistiche sviluppate in contesti e geografie differenti, in un dialogo che attraversa scene e comunità diverse. I primi nomi annunciati sono: Cherish Menzo, Moor Mother, Mc Yallah & Debmaster, De Schuurman, Omi, Justin Randolph Thompson, Turbolenta, Mabel Dj, Henry Rodríguez, Elias Klark, Lowkolos, Liryc Dela Cruz & Il Mio Filippino Collective, Federica Loredan e randomplay.

La quindicesima edizione si articola nell’arco di un mese, da venerdì 5 giugno a domenica 5 luglio 2026, con eventi distribuiti in diversi luoghi della città e il coinvolgimento di una rete di spazi culturali genovesi. Il tema di quest’anno, “Outer Space”, ispirato al film “Space is the Place” di Sun Ra, è il filo conduttore di questa edizione e propone lo spazio come luogo di incontro tra musica, corpi e immaginari culturali. La quindicesima edizione del festival è parte del progetto triennale Electropark 2025-2027 dedicato alla tematica unificante “Transworlds”, ideata per valorizzare l’idea di attraversamento di discipline e la costruzione di immaginari trasformativi, linguaggi, culture, e comunità. Il programma completo sarà svelato nelle prossime settimane. Fino a martedì 7 aprile 2026 sono disponibili i biglietti in promozione Early Bird e, dal giorno successivo, saranno acquistabili a prezzo pieno.

“Tra i primi nomi annunciati – spiegano Alessandro Mazzone, Anna Daneri e Silvia Nocentini della direzione artistica del festival – siamo felici di presentare a Electropark tre artiste provenienti da contesti differenti ma di uguale potenza per il panorama culturale e sociale, simbolo di autodeterminazione Afro futurista attraverso espressioni artistiche e storie diverse che abbracciano più generazioni: Moor Mother, artista poliedrica statunitense che porta sul palco insieme a tre musicisti una performance sonora profonda e sorprendente; Cherish Menzo, coreografa olandese che presenta una performance di danza molto acclamata negli ultimi anni; MC Yallah, rapper che rappresenta la scena ugandese Nyege Nyege, in live con il producer Debmaster. La dimensione transnazionale del festival emerge anche attraverso la presenza di artiste di questo calibro espressivo, che trovano a Electropark uno spazio condiviso di incontro tra esperienze e immaginari culturali differenti, in sintonia con il tema di quest’anno, “Outer Space”, che immagina lo spazio come luogo di attraversamento tra corpi, suoni e culture”.

I LUOGHI DI ELECTROPARK 2026

Electropark 2026 prende il via da venerdì 5 a domenica 7 giugno in più spazi del centro storico genovese, tra cui il Chiostro di Sant’Andrea (Casa di Colombo), il Luzzati Lab e il Teatro della Tosse con le sale Trionfo e Campana, il foyer Tonino Conte e la Claque. Sabato 13 e domenica 14 giugno Electropark si sposta al Teatrino di Palazzo Ducale, mentre giovedì 2 luglio tocca al Galata Museo del Mare, in Terrazza Mirador. Venerdì 3 luglio confermata la coppia Darsena e Menodue Club, con quest’ultimo in programma anche nella notte di sabato 4 luglio. A calare il sipario sull’edizione 2026 di Electropark è invece il closing party al Bonfim Club, a Nervi. Nelle prossime settimane saranno svelati ulteriori dettagli sul programma e altri luoghi toccati dal Festival.

LINE-UP

Sono quattordici le artiste e gli artisti presenti nella prima release di Electropark 2026, che inaugura la line-up della quindicesima edizione del festival. Il programma completo e la line-up definitiva saranno annunciati nelle prossime settimane.

La coreografa olandese originaria del Suriname Cherish Menzo presenta “Darkmatter”, un lavoro che mette al centro il corpo nero e gli stereotipi che lo attraversano, in una performance che ha ricevuto il Bank Theater Prize e il Dutch Drama Jury Prize per la miglior regia nel 2023. In “Darkmatter”, in scena venerdì 5 giugno alle 20.30 in Sala Trionfo al Teatro della Tosse, Menzo racconta la decostruzione del corpo nero e degli storytelling, con l’accompagnamento dalle voci distorte del Distorted Rap Choir.

Tra le artiste di questa edizione di Electropark è presente Moor Mother, musicista, poetessa e attivista statunitense tra le voci più radicali della scena contemporanea, che sabato 6 giugno (ore 21, La Claque) porta a Electropark “Shinkolobwe”, performance sonora presentata lo scorso anno in prima assoluta alla Biennale di Venezia. Il lavoro, realizzato con Aquiles Navarro, Hamid Drake e Pasquale Mirra, attraversa elettronica, spoken word e materiali d’archivio per riflettere sulla storia coloniale del Congo e sul presente neocoloniale legato all’estrazione dell’uranio.

Presenti in line-up anche Mc Yallah & Debmaster. La prima, di origine keniana ma cresciuta a Kampala, è una delle voci più riconoscibili della scena Nyege Nyege, mentre Debmaster, producer francese con base a Berlino, è tra gli autori delle uscite dell’etichetta Hakuna Kulala con cui collabora dal 2018. Il loro album Kubali è stato inserito tra i 50 migliori dischi del 2019 dalla rivista britannica The Wire, tra le principali pubblicazioni internazionali dedicate alla musica sperimentale. Il programma include anche De Schuurman, produttore e dj della scena underground olandese che ha contribuito a lanciare il bubbling, un genere “turbocharged” che ha radici nelle comunità olandesi-caraibiche e che unisce un’elettronica cruda con l’energia della dancehall. De Schuurman, Mc Yallah & Debmaster si esibiscono sabato 4 luglio da mezzanotte al Menodue Club.

A Electropark arriva anche Omi con “Nine Night II”, prodotta da Centrale Fies, performance solista ispirata a una tradizione funeraria caraibica composta da nove notti di lutto e celebrazione. Un lavoro che attraversa musica, narrazione e riflessione su memoria e identità afro-diasporica, in programma domenica 7 giugno alle 21 alla Claque. Inoltre, Justin Randolph Thompson, in collaborazione con il danzatore cubano Ernes Amores Guerra, presenta a Electropark “Il peso non mi sarà grave”, produzione Teatro della Tosse. Attraverso corpo, voce e gesto, mette in relazione la figura di Cristoforo Colombo, il racconto epico dell’Eneide e le diverse memorie storiche legate all’area della cosiddetta Casa di Colombo a Genova, luogo in cui oggi è presente il Chiostro di Sant’Andrea e dove si tiene la performance sabato 6 giugno alle 19.

In line-up anche Turbolenta, artista e dj con base a Milano che porta nei club sonorità nordafricane e arabe rielaborate in chiave elettronica, e Mabel Dj, dj ecuadoriana attiva tra Genova e diverse città italiane con un sound afro-urban pensato per tenere caldo il dancefloor. Entrambe le dj si esibiscono venerdì 3 luglio dalle 19 al Mercato della Darsena.

Tra le performance presentate a Electropark 2026 anche la prima nazionale di “Pulling Scales” di Henry Rodríguez, artista cubano residente nei Paesi Bassi e fondatore della compagnia Goyes’ka. La performance, vincitrice del Fringe at Best Award all’Amsterdam Fringe Festival del 2025, mette in scena una presenza indefinita attraversata dal desiderio del cambiamento domenica 7 giugno in Sala Campana al Teatro della Tosse. Stesso luogo e stessa data anche per la prima italiana di “The New Buffer Zone” del danzatore e artista performativo residente tra Paesi Bassi e Cipro Elias Klark: un lavoro ispirato alla buffer zone che divide l’isola dal 1974 e presentato all’Amsterdam Fringe Festival.

In programma anche Lowkolos, artista e producer turco residente ad Amsterdam che presenta, venerdì 5 giugno (ore 22.30) alla Claque “There is no harmony”, progetto sviluppato con l’artista e scenografa Allison Wright che combina musica elettronica, visual audio-reattivi e proiezioni su pellicole olografiche stratificate. A Electropark 2026 torna l’artista e regista Liryc Dela Cruz & Il Mio Filippino Collective con la prima nazionale di “Piging”, una performance durazionale e cucina partecipativa. Ispirata alla tradizione filippina della fiesta, va in scena alle 13 di sabato 6 giugno nel foyer Tonino Conte del Teatro della Tosse e trasforma lo spazio in una cucina collettiva, in cui il pubblico partecipa alla preparazione e alla condivisione del pasto attraverso il kamayan, il modo tradizionale di mangiare con le mani.

La prima release si completa con Federica Loredan, coreografa e body musician attiva nella scena hip hop italiana da oltre vent’anni, che conduce sabato 6 giugno al Luzzati Lab il workshop “Dal margine alla soglia”, prodotto dal Teatro della Tosse, e randomplay progetto musicale della dj e curatrice genovese Francesca Fava, il cui set, che attraversa generi e atmosfere differenti, dà il via al closing party di Electropark 2026, in programma domenica 5 luglio dalle 15 al Bonfim Club.

Ulteriori informazioni sugli artisti e sui performing acts di Electropark 2026 sono disponibili nel press kit.

BIGLIETTI

È aperta da mercoledì 25 febbraio su electropark.it la biglietteria online per l’edizione 2026 di Electropark. Da mercoledì 11 marzo 2026, è possibile acquistare i titoli di accesso in promozione Early Bird, disponibili fino a martedì 7 aprile in quantità limitata. Da mercoledì 8 aprile inizierà la vendita dei biglietti standard.

In promozione Early Bird sono disponibili tre tipi di pass che, da mercoledì 8 aprile, saranno acquistabili a prezzo pieno. Il June Pass consente l’accesso a tutti gli eventi di giugno, mentre il July Pass è valido per tutti gli appuntamenti in programma nel mese di luglio. Il Clubbing Pass dà invece accesso ai tre appuntamenti dedicati al clubbing, in programma al Menodue Club (venerdì 3 e sabato 4 luglio) e al Bonfim Club (domenica 5 luglio).

Biglietti: https://www.electropark.it/tickets