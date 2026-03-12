È morto Pietro Corrado, storico capo dei motoristi del Nucleo elicotteri dei VF di Genova. Commozione ai funerali

Genova. È morto nei giorni scorsi a Genova Pietro Corrado, storico capo dei motoristi (o specialisti che dir si voglia) del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco. Aveva 82 anni.

La grande partecipazione di gente ai suoi funerali testimonia la stima e l’affetto per lui e per il lavoro dell’elisoccorso dei pompieri, come ha ricordato durante la celebrazione il suo collega Piccardo.

Pietro Corrado era appunto il responsabile dei motoristi quando capo del Nucleo era Sergio D’Agostino, che ne aveva preso le redini dopo la scomparsa leggendario maggiore Rinaldo Enrico.

In quegli anni furono gettate le basi del moderno elisoccorso pubblico, e poi ci furono le prime avvisaglie del contrasto, mai sanato, con l’arrivo dei privati.

In realtà Pietro Corrado era molto di più di un “semplice”, seppur importante, capo dei motoristi. Era il pilastro fondamentale dell’organizzazione voluta da Sergio D’Agostino dal punto di vista tecnico, dell’innovazione, della gestione del Nucleo.

Ricorda Stefano Giordano, coordinatore nazionale USB (Unione Sindacale di Base) dei Vigili del fuoco ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle: “La grande partecipazione popolare alle esequie di Corrado ha dimostrato ancora una volta, oltre ovviamente alla stima e all’affetto per la sua figura, l’attaccamento della gente per i pompieri e la comprensione per il lavoro del Nucleo elicotteri. Rilevo con dispiacere che, al di là del sottoscritto, non ci fossero adeguate presenze istituzionali e ci siano state persino inopportune polemiche verso la mia figura, che non è certamente il caso di sottolineare ulteriormente in una circostanza così dolorosa”.

Ecco ora il ricordo di Maurizio Santarossa, ex pilota del Nucleo: “Corrado ha rappresentato una pietra miliare per costituire l’elisoccorso moderno dopo la scomparsa del maggiore Enrico. Si occupava ovviamente della manutenzione, ma anche di tutta la parte burocratica, dialogava con gli ingegneri delle case costruttrici degli elicotteri come uno di loro. E’ stata una figura carismatica di grande importanza nella storia del Nucleo”.

Non può mancare in questo momento il ricordo di Michele Costantini, per lunghi anni vice comandante dei Vigili del Fuoco di Savona: “Corrado era uno di quei pompieri, perché così amava essere chiamato, che avvicinavano il nostro Corpo ai cittadini. Non solo, bisogna ricordare che il Nucleo ha sempre avuto da Savona un appoggio sicuro, dal punto di vista tecnico ma non solo, con una grande disponibilità anche dal punto di vista organizzativo ogni volta che la libellula rossa era in arrivo da noi per un soccorso o il trasferimento di un ammalato”.