Presunti dossier in Regione contro i giornali “sgraditi”, un fascicolo anche a Genova24: le nostre precisazioni

Genova. In merito alla vicenda dei presunti dossier contro il Secolo XIX da parte di Marco Bucci e dei suoi collaboratori, anche Genova24, come le altre testate giornalistiche genovesi, è stata convocata dall’Ordine dei giornalisti per riferire di eventuali pressioni da parte dello staff del presidente della Regione Liguria.

In quella sede, in qualità di direttore responsabile di Genova24 ho riferito di aver ricevuto a mia volta, nell’ottobre 2025, un fascicolo cartaceo non troppo dissimile da quelli di cui si parla in relazione al Secolo XIX. Il fascicolo è stato consegnato a mano dal portavoce Federico Casabella a me e all’editore Matteo Rainisio in un incontro richiesto da noi per discutere della gestione delle comunicazioni con i giornalisti di Genova24 e IVG in caso di richiesta di informazioni.

In quelle pagine, apparentemente redatte appositamente per l’incontro, lo staff di Bucci lamentava disparità di trattamento, sulle pagine Facebook e Instagram del nostro giornale, tra Silvia Salis e Marco Bucci / Pietro Piciocchi. Le critiche contenute nel fascicolo erano sia quantitative (paragonando il numero di condivisioni e/o di reel destinati ai differenti schieramenti) sia qualitative (con contestazioni sulla scelte redazionali in merito a titoli e caption, oppure sulle fotografie utilizzate).

A differenza di quanto apparentemente accaduto nel caso del Secolo XIX, il fascicolo in questione è stato ricevuto soltanto una volta, in occasione di quell’incontro, e il contenuto, per quanto critico, non conteneva suggerimenti ulteriori, “decaloghi” o nominativi di giornalisti “sgraditi”.

Andrea Chiovelli, direttore di Genova24