Doppia rapina a Pra’ armati di cutter: è caccia a due banditi

Genova. Doppia rapina ieri sera intorno alle 19 in via Murtola a Pra’. Due malviventi, travisati e armati di cutter hanno minacciato i titolari di due esercizi commerciali per farsi consegnare l’incasso.

Secondo quando ricostruito i due sono arrivati a bordo di uno scooter risultato rubato. Uno è sceso con il casco in testa e l’arma bianca in mano e si è fatto consegnare circa 700 euro in contanti, mentre il complice è rimasto a fare da palo. Poi hanno tentato il secondo colpo ma in questo caso l’esercente ha reagito: non ha consegnato il denaro e ha messo i fuga i rapinatori.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, la scientifica e la squadra mobile a cui sono affidate le indagini. Secondo quanto riferito dai testimoni, i due sarebbero italiani. Poco lontano dal luogo delle rapine hanno abbandonato i vestiti utilizzati per il colpo. Indaga la squadra mobile.