  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Via murtola

Doppia rapina a Pra’ armati di cutter: è caccia a due banditi

Bottino da 700 euro nel primo esercizio commerciale, mentre il titolare del secondo ha reagito alle minacce e li ha messi in fuga. Indaga la squadra mobile

polizia stato squadra mobile savona

Genova. Doppia rapina ieri sera intorno alle 19 in via Murtola a Pra’. Due malviventi, travisati e armati di cutter hanno minacciato i titolari di due esercizi commerciali per farsi consegnare l’incasso.

Secondo quando ricostruito i due sono arrivati a bordo di uno scooter risultato rubato. Uno è sceso con il casco in testa e l’arma bianca in mano e si è fatto consegnare circa 700 euro in contanti, mentre il complice è rimasto a fare da palo. Poi hanno tentato il secondo colpo ma in questo caso l’esercente ha reagito: non ha consegnato il denaro e ha messo i fuga i rapinatori.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, la scientifica e la squadra mobile a cui sono affidate le indagini. Secondo quanto riferito dai testimoni, i due sarebbero italiani. Poco lontano dal luogo delle rapine hanno abbandonato i vestiti utilizzati per il colpo. Indaga la squadra mobile.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.