Dopo la carambola l’auto finisce su un fianco: l’incidente in via Perlasca

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio a Rivarolo, dove, in via Perlasca, una vettura è finita ribaltata dopo lo scontro con alcune auto in sosta.

La dinamica dell’incidente è ancora da verificare, ma secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe sbandato scontrandosi contro alcune altre auto parcheggiate a bordo strada. Nello scontro la carambola che ha provocato il ribaltamento sul fianco della vettura.

Immediati i soccorsi per aiutare la persona a bordo: l’uomo alla guida per fortuna, però, non sarebbe rimasto ferito gravemente e dopo essere stato estratto dall’abitacolo è stato medicato sul posto.