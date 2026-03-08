Genova. Dramma questo pomeriggio a Molassana, dove una donna è stata ritrovata morta nella abitazione dove viveva, in via San Felice al civico 39. La vittima è Maria Marchetti di 86 anni.

Sul posto le forze dell’ordine. Secondo quanto riferito ai cronisti dal pm di turno Luca Scorza Azzará, la donna, di 86 anni, sarebbe stata uccisa a coltellate. In casa è stato trovato con vestiti sporchi di sangue il figlio 52enne che conviveva con la donna, poi portato in questura per essere sentito sui fatti: la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Per lui sarà disposta una perizia psichiatrica. In casa è stato trovato anche il coltello forse usato per colpire la donna, sequestrato.

A dare l’allarme l’altro figlio della donna, di 62 anni, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 15.

Notizia in aggiornamento