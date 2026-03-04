Donna travolta da un autobus a Cornigliano: secondo episodio in una settimana

Genova. Una donna di 55 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino dopo essere stata investita da un autobus in piazza Savio, a Cornigliano.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12. Stando alle prime ricostruzioni la donna stava attraversando fuori dalle strisce quando è arrivato il bus. Il conducente non è riuscito a frenare in tempo e l’ha colpita.

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto due ambulanze e l’automedica. L’autista dell’autobus è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Voltri, la donna al San Martino, intubata e priva di conoscenza.

La dinamica è molto simile all’incidente avvenuto in via Lagustena lo scorso 27 febbraio. Anche in quel caso una donna, attraversando fuori dalle strisce, è finita sulla traiettoria di un autobus. Il conducente ha inchiodato riuscendo a evitare di travolgerla, ma quattro passeggeri sono finiti a terra a causa della frenata e sono finiti in ospedale.