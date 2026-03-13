  • News24
Iniziativa

Donna in salute: visite senologiche gratuite al Policlinico San Martino

ospedale san martino

Genova. Il Policlinico San Martino di Genova ospiterà, nelle giornate di domani e domenica, l’iniziativa denominata “Donna in salute – Open week-end 2026”. Durante l’evento sarà possibile accedere a visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio della Clinica di chirurgia senologica, situato al piano terra del Padiglione 15, l’ex IST. Le visite si svolgeranno al mattino dalle ore 9:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.

L’accesso delle pazienti sarà libero e non richiederà alcuna prenotazione tramite il sistema CUP. Sarà infatti sufficiente presentarsi direttamente presso la Clinica, dove l’accettazione verrà gestita dall’equipe infermieristica della struttura.

Per agevolare l’utenza, grazie alla collaborazione con AMT, nella giornata di domani verrà attivata straordinariamente la linea di trasporto interna 518. La navetta sarà operativa a partire dalle ore 7:00 con partenza dalla fermata di largo Rosanna Benzi.

