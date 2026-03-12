“Donna in salute”, al San Martino visite senologiche gratuite nel weekend

Genova. A seguito dell’adesione dell’ospedale policlinico San Martino al progetto Donna in Salute – Open Week-end 2026, sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, sarà possibile accedere a visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio della clinica di chirurgia senologica del Policlinico, situato al piano terra del Padiglione 15 (ex Ist). Non è necessaria la prenotazione: l’accesso sarà diretto, con accettazione infermieristica a cura dell’equipe della struttura.

Qualora, durante o al termine della visita, emergessero potenziali fattori di rischio o elementi meritevoli di approfondimento, le pazienti saranno prese in carico e indirizzate ai percorsi diagnostici successivi, con eventuale programmazione di accertamenti oncologici, radiologici, genetici – attraverso il Centro tumori ereditari – e, se necessario, supporto psico-oncologico.

Le prime visite offerte nell’ambito dell’iniziativa saranno completamente gratuite. In caso di ulteriori approfondimenti clinici o diagnostici, le pazienti saranno inserite nei percorsi di cura previsti, secondo il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuale esenzione dal ticket.