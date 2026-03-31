Corso Italia, rimprovera due ragazze che sputano per terra: 57enne presa a schiaffi

Genova. Ha rimproverato due ragazze che nei pressi di una fermata del bus in corso Italia stavano sputando per terra a poca distanza da lei. E per tutta risposta è stata aggredita.

Sul posto, poco prima delle 18 è intervenuta l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese nella zona di via Giordano Bruno.

Il rimprovero della donna ha fatto scaturire un diverbio, in seguito al quale una delle due ragazze -giovanissime – ha colpito la 57enne con uno schiaffo che l’ha fatta cadere a terra.

La donna ha riportato un trauma a un ginocchio, epistassi e sospetto trauma alla regione ipogastrica; è stata portata in codice giallo presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Le ragazze, all’arrivo dei soccorsi e delle pattuglie dei carabinieri, si trovavano ancora in zona e sono state accompagnate alla stazione di Forte San Giuliano per essere identificate. Rischiano la denuncia.