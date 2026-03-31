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Aggressione

Corso Italia, rimprovera due ragazze che sputano per terra: 57enne presa a schiaffi

La donna è caduta ed è stata portata in ospedale. Le due giovanissime sono finite in caserma

croce bianca genovese

Genova. Ha rimproverato due ragazze che nei pressi di una fermata del bus in corso Italia stavano sputando per terra a poca distanza da lei. E per tutta risposta è stata aggredita.

Sul posto, poco prima delle 18 è intervenuta l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese nella zona di via Giordano Bruno.

Il rimprovero della donna ha fatto scaturire un diverbio, in seguito al quale una delle due ragazze -giovanissime – ha colpito la 57enne con uno schiaffo che l’ha fatta cadere a terra.

La donna ha riportato un trauma a un ginocchio, epistassi e sospetto trauma alla regione ipogastrica; è stata portata in codice giallo presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Le ragazze, all’arrivo dei soccorsi e delle pattuglie dei carabinieri, si trovavano ancora in zona e sono state accompagnate alla stazione di Forte San Giuliano per essere identificate. Rischiano la denuncia.

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