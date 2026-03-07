Donato Carrisi a Palazzo Ducale per presentare il suo nuovo libro

Genova. Donato Carrisi sarà a Palazzo Ducale lunedì 9 marzo per presentare il suo ultimo romanzo, La bugia dell’orchidea.

L’appuntamento, il quinto del ciclo Un Palazzo di libri, è alle 18.30 nella Sala del Maggior Consiglio. A dialogare con lui la giornalista Erica Manna.

La bugia dell’orchidea è un romanzo fatto di segreti e inquietudini, che si apre con una scena terribile e accompagna il lettore sino al cuore più buio dell’animo umano.

Donato Carrisi, pugliese, ha iniziato la sua carriera come sceneggiatore e nel 2004 vince il Premio Solinas con il soggetto Il Croupier Nero. Nel 2009 esce per Longanesi il suo primo romanzo, Il Suggeritore. Il libro è stato pubblicato in 32 paesi e ha venduto 1 milione di copie.

In Italia Carrisi vince il Premio Bancarella 2009. In Francia riceve il Prix Polar 2010 e il Prix Livre de Poche 2011. Nel 2011, la storia si ripete con Il tribunale delle anime. I diritti del libro vengono acquistati da un’importante major internazionale per realizzarne una serie. Nel 2012 pubblica il breve noir La donna dei fiori di carta. È del 2013, invece, l’attesissimo seguito de Il suggeritore, con il titolo L’ipotesi del male che si aggiudica il Premio Scerbanenco. Nel 2014 ha pubblicato Il cacciatore del buio, nel 2015 La ragazza nella nebbia, nel 2016 Il maestro delle ombre e nel 2017 L’uomo del labirinto.

Donato Carrisi ha debuttato nella regia cinematografica aggiudicandosi il David di Donatello come migliore regista esordiente portando sullo schermo La ragazza nella nebbia. Nell’autunno 2019 è uscito il suo secondo film, scritto e diretto da lui, tratto dal suo libro, L’uomo del labirinto. A dicembre dello stesso anno il romanzo La casa delle voci. Nell’ottobre del 2022 è uscito il suo terzo film, tratto dal romanzo del 2020 Io sono l’abisso e a novembre La casa delle luci e il racconto Eva e la sedia vuota. A novembre 2023 è stato pubblicato L’educazione delle farfalle e, a ottobre 2024, il romanzo La casa dei Silenzi.