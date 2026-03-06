Violenza sulle donne, anche a Genova arriva lo sportello “Il Petalo Bianco”

Genova. Il “Petalo Bianco”, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza psicologica e legale dedicato alle vittime di violenza e discriminazione di genere nato dalla collaborazione tra dm Italia, Catrice e FARE X BENE ETS, è arrivato anche a Genova.

Dopo i risultati registrati a Milano, dove oltre 250 persone si sono rivolte al primo sportello, l’arrivo a Genova nasce dalla volontà di estendere un presidio concreto in una regione in cui emerge con particolare evidenza la necessità di rafforzare strumenti di prevenzione e assistenza.

L’apertura del servizio ha rappresentato un segnale concreto di attenzione verso un fenomeno che continua a richiedere interventi strutturati e una presenza costante sul territorio. All’incontro è stata presente anche la Dott.ssa Francesca Ghio, Consigliera Delegata del Comune di Genova alle Politiche Giovanili, Tutela degli Animali e Politiche del Cibo, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni nel rafforzare la rete di supporto dedicata alle donne e alle ragazze vittime di violenza.

Durante il momento di presentazione, dm Italia, Catrice e FARE X BENE ETS hanno raccontato la genesi dell’iniziativa, i risultati ottenuti a Milano e gli obiettivi futuri di sviluppo del progetto sul territorio nazionale.

Il nuovo sportello, attivo presso il punto vendita dm di via San Vincenzo 83r, offre un servizio anonimo e gratuito gestito da professioniste e professionisti specializzati in violenza di genere, con la possibilità di proseguire il percorso attraverso consulenza legale e orientamento ai servizi territoriali.