Genova. Scatta la chiusura per un locale notturno in zona San Teodoro in cui i carabinieri hanno riscontrato una serie di violazioni alle norme di sicurezza nel corso degli appositi controlli disposti dalla prefettura.

Le attività sono partite dopo il tragico incendio nel discopub di Crans Montana, e nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno organizzato servizi mirati in numerosi locali della città.

Lo scorso weekend è toccato a una discoteca di San Teodoro, dove i militari della compagnia di Genova Centro, Nas, vigili del fuoco e polizia locale hanno trovato 300 persone in più rispetto al limite consentito, difformità nella disposizione degli interni rispetto al progetto autorizzato, l’assenza di segnaletica per le uscite d’emergenza e la difficile fruibilità degli estintori.

È stata inoltre accertata la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito e l’assenza del titolare della licenza.

Il locale è stato messo sotto sequestro preventivo e sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 7.000 euro. Al termine dei controlli, l’amministratore unico della società che gestisce il locale notturno è stato denunciato e sono stati apposti i sigilli.