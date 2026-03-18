Disabilità e scuola: Fondazione Cif protagonista di una delle tappe per rafforzare l’inclusione

Genova. Inclusione e accessibilità al centro della formazione dedicata alla scuola digitale: la Fondazione Cif Formazione è stata protagonista di una delle tappe del percorso promosso da Regione Liguria nell’ambito del progetto Scuola Digitale Liguria, realizzato da Liguria Digitale.

L’iniziativa rientra in un’azione pilota regionale per l’anno scolastico 2025-2026 che coinvolge otto istituti liguri di ogni ordine e grado e punta a rafforzare le competenze di docenti, formatori e operatori sui temi dell’inclusione nella didattica digitale.

Il pomeriggio di formazione alla Fondazione Cif ha alternato momenti di approfondimento e attività esperienziali, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alle diverse dimensioni della disabilità e alle barriere che ancora oggi possono presentarsi negli ambienti educativi. Dai dati di scenario della disabilità in Liguria e in Italia all’accessibilità degli spazi scolastici e ai bisogni educativi speciali, per arrivare alla comunicazione con persone ipoudenti e agli strumenti che possono facilitare l’accessibilità sensoriale: questi alcuni degli argomenti all’ordine del giorno.

La parte centrale dell’incontro ha coinvolto direttamente i partecipanti in un’attività pratica di simulazione: docenti e operatori hanno potuto sperimentare in prima persona alcune condizioni di disabilità motoria e visiva utilizzando ausili specifici, come sedie a rotelle, bende e bastoni. Un’esperienza pensata per favorire una comprensione più concreta delle difficoltà che studenti e studentesse possono incontrare nella vita quotidiana.

“Esperienze come questa rappresentano un passaggio importante per costruire un ambiente educativo e formativo davvero inclusivo − ha sottolineato Matteo Multari, direttore della Fondazione Cif Formazione − la formazione di docenti e operatori è fondamentale per accompagnare i giovani, in particolare quelli con disabilità, in percorsi formativi e professionali che sappiano valorizzare pienamente le loro capacità. Come Fondazione Cif siamo da sempre impegnati su questi temi e vogliamo continuare a essere in prima linea nello sviluppo di pratiche formative attente all’accessibilità e alla piena inclusione”.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato il funzionamento della piattaforma regionale Osservatorio dei progetti innovativi di Scuola Digitale Liguria, che raccoglie risorse e strumenti utili alla progettazione di attività didattiche inclusive.

Il percorso proseguirà ora online con un questionario di feedback rivolto ai docenti partecipanti e con un webinar operativo previsto per il 31 marzo, durante il quale verranno progettate attività didattiche da sperimentare direttamente in classe. Le esperienze sviluppate potranno poi essere condivise nella community del progetto Scuola Digitale Liguria e rese disponibili sulla piattaforma Osservatorio, contribuendo alla creazione di materiali digitali riutilizzabili dalle scuole e dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del territorio.