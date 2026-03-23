Dipendente comunale muore in pizzeria dopo il turno di lavoro: prendeva farmaci per ridurre il peso, disposta l’autopsia

Genova. Una morte improvvisa in pizzeria dopo il turno di lavoro che ha lasciato sotto choc famigliari e amici e che ha spinto la procura di Genova a volerci vedere più chiaro. E’ successo ieri sera poco dopo le 20.30 quando Marco Bracesco, 35 anni, dipendente comunale, si è accasciato mentre mangiava una pizza in un noto locale del quartiere della Foce sotto gli occhi della fidanzata.

Sul posto sono arrivati i volontari della Squadra emergenza e l’automedica del 118. A lungo i sanitari hanno cercato di rianimare il 35enne ma purtroppo l’esito è stato negativo.

M.B. era un dipendente del Comune di Genova e ieri sera aveva appena finito il turno di lavoro all’anagrafe di corso Torino, eccezionalmente aperta per rilasciare ai genovesi la tessera elettorale o la carta di identità indispensabili per votare al referendum costituzionale.

Con alcuni colleghi e la compagna avevano deciso di andare a mangiare una pizza in un locale lì vicino in via della Libertà dove dopo il decesso del giovane sono arrivati i carabinieri e il medico legale inviato dalla Procura.

Sconvolti i colleghi e la fidanzata hanno raccontato ai militari dell’Arma che il giovane era in cura da un endocrinologo. Aveva problemi di peso e per ridurlo prendeva farmaci specifici prescritti dal medico. La cura era cominciata nel dicembre 2024.

L’incarico per l’autopsia è stato affidato dalla pm Patrizia Petruzziello al medico legale Giulia Molinari: gli esami tossicologici dovranno chiarire quali farmaci assumeva e i quali dosaggi e se proprio quei farmaci possano avere o meno inciso sul decesso.

“La notizia della morte di Marco ci colpisce profondamente e lascia sgomenta tutta l’amministrazione comunale – si legge nella nota di cordoglio della sindaca Silvia Salis e della giunta – Se ne va un giovane lavoratore che, con dedizione e senso del dovere, era quotidianamente al servizio della città e dei cittadini, come dimostrato anche dal suo impegno fino a poche ore prima della tragedia. In questo momento di grande dolore, l’amministrazione esprime la più sincera vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Marco”.