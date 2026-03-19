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Intervento

Diciottenne cade da cavallo nel centro ippico, soccorsa con l’elicottero

La ragazza si stava esercitando quando è caduta, battendo la testa

cavallo maneggio
Foto di repertorio

Campo Ligure. Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa giovedì pomeriggio con l’elisoccorso dopo essere caduta da cavallo in un centro ippico di Campo Ligure, in via Valle Ponzema.

La diciottenne si stava esercitando quando è caduta, battendo la testa. Il personale del centro ha subito chiamato il 112, e sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica. Alla luce delle condizioni della ragazza, e per accelerare il trasporto in ospedale, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso dei vigili del fuoco.

Le sue condizioni sono apparse inizialmente gravi, ma durante il trasporto verso l’ospedale San Martino le è stato assegnato un codice giallo.

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