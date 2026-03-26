Rifiuti ingombranti, l’intelligenza artificiale per fermare le discariche abusive: la sperimentazione a Sestri Ponente

Genova. Telecamere intelligenti per disincentivare l’abbandono di ingombranti, nuovi bidoncini per la raccolta differenziata “su strada”, una nuova centralina Arpal a Cornigliano e un progetto di riqualificazione del capannone Amiu di via Merano. Questo sono in sintesi gli interventi legati alla gestione dei rifiuti presentati oggi dall’assessora Silvia Pericu, a margine della riunione di giunta itinerante che questa mattina si è svolta nel Municipio VI Medio Ponente.

L’assessora all’Ambiente e ai Rifiuti ha delineato una serie di interventi strategici che mirano a trasformare il ponente genovese in laboratorio per aggredire alcune criticità – come l’abbandono degli ingombranti – che colpiscono di fatto tutta la città di Genova, soprattutto nei suoi quartieri più periferici.

Uno dei punti cardine riguarda la lotta al degrado nelle piazzole di raccolta degli Ecovan, spesso trasformate in discariche abusive a cielo aperto. Per contrastare questo fenomeno, l’amministrazione avvierà un progetto sperimentale basato sull’intelligenza artificiale: attraverso l’uso di telecamere intelligenti, si punta a creare un effetto di deterrenza attiva. “L’obiettivo non è esclusivamente punitivo – ha sottolineato Pericu – i dati raccolti serviranno a potenziare la comunicazione con i cittadini e a calibrare i servizi di raccolta affinché rispondano meglio alle reali abitudini della popolazione”. In quest’ottica di potenziamento, piazza Consigliere sarà il fulcro di questa sperimentazione.

Novità importanti arrivano anche per la raccolta stradale. Via Sestri, insieme alla passeggiata di Pegli, diventerà uno dei primi spazi pubblici a ospitare nuovi cestini dedicati alla raccolta differenziata. L’arrivo di queste dotazioni segna un passo avanti verso una gestione più consapevole dei rifiuti nei luoghi di maggiore aggregazione e shopping del quartiere.

Ma non solo rifiuti: a fine aprile partiranno i lavori di ristrutturazione del capannone delle officine Amiu, un intervento atteso che prevede la bonifica del tetto in amianto. Questo cantiere rappresenterà l’occasione per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). L’idea è quella di trasformare la nuova copertura in una fonte di energia pulita che possa coinvolgere una fascia della popolazione locale, assumendo una forte valenza sociale oltre che ambientale.

In ultimo, l’assessora Pericu ha annunciato l’installazione di una nuova centralina Arpal in via Cornigliano, dedicata alla valutazione della qualità dell’aria, come richiesto in più riprese dai cittadini e dai residenti del quartiere, in ottica di tutela e monitoraggio della salute, soprattutto in prospettiva di una rivalutazione della aree industriali a mare.