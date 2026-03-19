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In carcere

“Mi dai i soldi per mangiare?” e deruba un ragazzino al bancomat: arrestato 35enne

I fatti risalgono allo scorso novembre. L’uomo, italiano, aveva fermato il ragazzino in via Balbi chiedendogli denaro

polizia

Genova. Un uomo di 35 anni è stato arrestato per avere rapinato un ragazzo di 15 anni con la scusa di chiedere soldi per mangiare.

I fatti risalgono allo scorso novembre. L’uomo, italiano, aveva fermato il ragazzino in via Balbi chiedendogli denaro, e quando lui gli aveva detto di non avere contanti ma solo il bancomat, il 35enne lo aveva invitato a prelevare.

Il ragazzino, impietosito, aveva raggiunto il bancomat, ma una volta digitato il pin, l’uomo lo aveva spintonato prelevando 70 euro per poi scappare.

Il quindicenne aveva subito chiamato il 112 e grazie alla sua descrizione gli agenti delle volanti erano riusciti a individuare l’uomo poco distante, nei vicoli.

Nelle settimane successive gli uomini del commissariato Prè, dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, sono riusciti ad accertare la sua responsabilità e per lui è scattata la custodia cautelare in carcere. Rintracciato questa mattina dagli uomini di Prè, è stato accompagnato nel carcere di Marassi.

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