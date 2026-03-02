  • News24
Idea

Via l’asfalto e il cemento dalle aree urbane, il “depaving” entra in una delibera della giunta Salis

L'assessora all'Urbanistica Francesca Coppola: "Vogliamo coprogettare i progetti di ripristino del terreno lasciando spazio alla natura e rendendo più vivibili gli spazi pubblici soprattutto d'estate"

depaving

Genova. “Ridurre il consumo di suolo non basta, occorre invertire la tendenza e favorire le buone pratiche come il depaving che, togliendo asfalto e cemento dalle aree urbane, ripristinano il terreno lasciando spazio alla natura e rendendo più vivibili gli spazi pubblici soprattutto d’estate, in una logica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici”.

Lo dice l’assessora all’Urbanistica del Comune di Genova, Francesca Coppola, confermando che questa sarà una delle strade percorse dall’amministrazione. Il depaving – o rinaturalizzazione – è stato inserito nelle linee guida della “Città dei 15 minuti”, documento appena approvato con una delibera. “Abbiamo inserito anche un riferimento specifico alle azioni di depavimentazione, da realizzare nell’ambiente urbano e, in particolare, nelle aree dei centri storici più colpite dalle isole di calore“.

“A Genova, negli ultimi anni – continua l’assessora – a causa del riscaldamento globale il numero delle ondate di calore è cresciuto in maniera esponenziale: di qui la necessità di avviare, facendo rete con Municipi e associazioni, una strategia integrata per ridurre, nelle aree ad alta frequentazione, le superfici che accumulano calore, andando a sostituirle con infrastrutture verdi in grado di fornire ombreggiatura e di migliorare, quindi, il benessere psicofisico delle persone, soprattutto quelle più fragili”.

“La rinaturalizzazione dei suoli è in linea con la nostra visione di Smart City: una città, infatti, è intelligente solo se capace di fornire servizi di prossimità a tutte e tutti, mettendo al centro la cura delle persone e la giustizia sociale e ambientale”.

Liberare lo spazio pubblico dall’asfalto è un principio guida e, al tempo stesso, un obiettivo dell’amministrazione, che sarà portato avanti con laboratori partecipati con la cittadinanza.

“È nostra intenzione inquadrare il contributo proveniente dal basso in una visione d’insieme che ci consenta di coprogettare spazi resilienti capaci di rispondere alle esigenze di tutte le comunità locali cittadine”, conclude l’assessora.

