Demanio marittino, tavola rotonda dei balneari. Scajola: “Le regioni al fianco delle imprese”

Genova. l’assessore regionale al Demanio marittimo e costiero Marco Scajola, coordinatore del tavolo nazionale sul demanio marittimo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è intervenuto oggi alla tavola rotonda delle Associazioni dei Balneari dal titolo “Nuovi scenari, nuove sfide: il futuro delle imprese balneari”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi che interessano il settore, dall’evoluzione normativa alle sfide legate alla sostenibilità economica e ambientale, passando per l’innovazione dei servizi e la valorizzazione del turismo costiero. Un dialogo aperto e costruttivo tra istituzioni e operatori, finalizzato a individuare soluzioni concrete per garantire continuità, competitività e qualità alle imprese balneari.

“Il comparto balneare rappresenta una risorsa strategica per il nostro territorio e per l’economia turistica italiana – dichiara il coordinatore del tavolo nazionale sul demanio marittimo della Conferenza delle Regioni Marco Scajola – ed è fondamentale accompagnare gli operatori in una fase di cambiamento che richiede visione, chiarezza normativa e collaborazione. Come Regioni siamo al fianco delle imprese e in costante dialogo con il Governo sul tema del contratto balneare, che riveste un ruolo centrale per il settore. Con la stagione estiva ormai alle porte è necessario dare certezze agli operatori. Lavoratrici, lavoratori e famiglie meritano la massima attenzione e risposte chiare in tempi rapidi”.