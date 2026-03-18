  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Si gira

Casting aperti per la nuova stagione di “I delitti del BarLume”: la produzione cerca attori liguri

Genova Liguria Film Commission ha annunciato che la produzione sta cercando uomini tra i 50 e i 65 anni che parlino un qualsiasi dialetto ligure

Generico marzo 2026

Genova. Sky Studio cerca attori e comparse liguri per la quattordicesima stagione di “I delitti del BarLume“, serie tv girata in Toscana e prodotta in collaborazione con Palomar.

La serie, tratta dai libri di Marco Malvaldi, ha come protagonista Filippo Timi nei panni del barista Massimo Viviani, impegnato a risolvere crimini con la combriccola di anziani che frequenta il suo locale. Tra i protagonisti c’è anche Corrado Guzzanti nei panni dell’assicuratore Paolo Pasquali.

Genova Liguria Film Commission ha annunciato che la produzione sta cercando uomini liguri tra i 50 e i 65 anni che parlino un qualsiasi dialetto ligure e siano disponibili a interpretare ruoli e comparse di origine ligure, appunto.

Le candidature sono aperte sino al 25 marzo 2026: chi desidera candidarsi può inviare una mail a db14casting@gmail.com alleegando due foto e il curriculum artistico. I profili ritenuti interessanti saranno poi contattati direttamente.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.