Operazione

Defibrillatore rubato a Marassi, ritrovato dalla polizia locale: denunciato un 55enne

Le immagini delle telecamere mostrano una donna nell'atto di sottrarlo, l'uomo è stato denunciato per ricettazione

Generico marzo 2026

Genova. Un uomo di 55 anni è stato denunciato per ricettazione dopo che, nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo, la polizia locale di Genova ha ritrovato, all’interno del suo garage, il defibrillatore semiautomatico portato via da piazza Galileo Ferraris.

“Il recupero del defibrillatore sottratto da piazza Galileo Ferraris è un risultato importante, trattandosi di un dispositivo salvavita a disposizione di tutta la comunità – dichiara l’assessora alla Polizia Locale e Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per la rapidità dell’intervento e per il lavoro svolto, che ha consentito di restituire alla cittadinanza uno strumento essenziale per la sicurezza sanitaria. È anche grazie alla collaborazione dei cittadini e all’utilizzo delle tecnologie di geolocalizzazione se è stato possibile rintracciare rapidamente l’apparecchio”.

L’operazione di recupero del dispositivo è partita a seguito della segnalazione di un cittadino circa l’assenza del defibrillatore dalla colonnina situata nei pressi della sede dell’Istituto Comprensivo Marassi.

Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e visionate dagli agenti mostravano una donna, nella tarda mattinata di domenica 8 marzo, nell’atto di asportare il dispositivo.

Recuperati i contatti del fornitore attraverso gli uffici del Municipio III Bassa Val Bisagno, che aveva messo il defibrillatore a disposizione della comunità, gli agenti, attraverso il sistema di geolocalizzazione in dotazione al dispositivo, ne hanno accertato l’ultima posizione sulle alture di Marassi, individuandolo all’interno di un box privato.

Il proprietario, incensurato, non riuscendo a fornire giustificazioni circa la presenza dell’oggetto all’interno del suo garage, è stato denunciato per ricettazione.

Il defibrillatore è stato recuperato e riposizionato in piazza Galileo Ferraris.

