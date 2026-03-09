Dal 14 al 25 marzo al Galata Museo del Mare approda la mostra “Mare Interno”

Genova. Da sabato 14 a mercoledì 25 marzo al Galata Museo del Mare approda “Mare Interno – Corpi, memorie e geografie dell’acqua“, la mostra d’arte contemporanea curata da Gina Affinito che riunisce 28 artisti accomunati da una riflessione sul tema del mare. L’esposizione porta negli spazi della Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare una pluralità di linguaggi e sensibilità: pittura, fotografia, installazione e scultura si intrecciano in un percorso che invita a guardare al mare non come semplice paesaggio, ma come dimensione interiore, archivio di memorie e territorio emotivo.

Le opere in mostra esplorano diversi livelli di profondità: dal corpo percepito come materia fluida e permeabile alla dimensione del mare come archivio delle contraddizioni contemporanee, dal tema del confine e dell’attraversamento alla valenza simbolica dell’acqua come origine, tempo e mutazione. Alcuni lavori nascono da ricerche autobiografiche, altri si muovono su un piano più concettuale o poetico, dando vita a un dialogo aperto tra linguaggi e visioni differenti.

La scelta del Galata Museo del Mare come sede espositiva rafforza il senso del progetto, in quanto luogo dedicato alla memoria delle rotte, delle partenze e delle migrazioni. Mare Interno si configura così come un percorso di ascolto e risonanza, in cui l’acqua diventa linguaggio e metafora della condizione umana: fluida, mutevole e attraversata da memorie, relazioni e trasformazioni.

Gli artisti in mostra sono: Monica Biamonte, Donatella Bucchieri, Leonardo Cambri, Andrea Cantaluppi, Marina Comerio, Alba Dellacasa, Melissa Finotto, Andrea Fisichella, Isabella Giovanardi, Magda Kappa, Giuseppe Linardi, Antonio Lunati, Emanuela Magnaghi, Agata Manowska, Franco Originario, Fabio Papi, Marianicola Parenti, Flavia Piccolo, Anna Maria Pietragalla, Antonio Pilato, Poa Morini, Giuseppe Prenzato, Paola Ravani, Alice Ricchini, Cristina Stellini, Luciano Stuttgard, Claudio Zanirato, Matteo Zuccheri.

L’inaugurazione, prevista sabato 14 marzo alle ore 18.00, vedrà l’intervento istituzionale di Maurizio Daccà, Presidente Associazione Promotori Musei del Mare. Durante la serata inaugurale l’ingresso sarà libero.