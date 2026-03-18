Dai clienti di Conad Nord Ovest oltre 102 mila euro per il Gaslini

Conad Nord Ovest ha raccolto 102.300 euro a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la sua fondazione di partecipazione Gaslininsieme ets, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno.

In Liguria, grazie al sostegno dei clienti, Conad Nord Ovest contribuirà all’acquisto di due sistemi per elettroencefalografia (EEG) carrellati, strumenti fondamentali per diversi reparti dell’Istituto Giannina Gaslini. La loro caratteristica più importante è la possibilità di utilizzarli anche al di fuori dei reparti di rianimazione, neurochirurgia e neuropsichiatria, anche a domicilio ove necessario, facilitando l’osservazione degli eventi in condizioni di vita reale. Queste apparecchiature consentono di rilevare segnali elettrici neurofisiologici dei piccoli pazienti e di garantire una diagnosi tempestiva e precisa in situazioni cliniche complesse e per diverse patologie, tra cui anche l’epilessia. Il primo strumento è un sistema holter Eeg carrellato, per il monitoraggio prolungato, particolarmente utile quando le crisi epilettiche sono rare o difficili da intercettare, in casi di farmacoresistenza o nello stato epilettico non convulsivo. Il secondo è un sistema di video Eeg digitale integrato dedicato alla terapia intensiva, anche per pazienti incoscienti o non collaboranti, che permette un monitoraggio continuo dell’attività cerebrale in situazioni di alta complessità. Il sistema integra, inoltre, test neurologici che valutano la risposta del cervello a stimoli visivi, sonori e tattili, consentendo ai medici di controllare costantemente la funzione cerebrale anche quando il paziente non è cosciente.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un 1,90€ in più, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto.

Il sostegno di Conad Nord Ovest agli ospedali e ai reparti pediatrici delle nostre regioni è un gesto di cura che si rinnova ogni Natale. Anno dopo anno, grazie alle iniziative solidali promosse nei punti vendita, tanti piccoli gesti si sono trasformati in un grande abbraccio collettivo, che ha permesso alla Cooperativa fino ad oggi di donare complessivamente oltre 7,2 milioni di euro, portando speranza e vicinanza a tanti bambini e alle loro famiglie.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto che Conad porta avanti a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto da quando il progetto è diventato nazionale.