  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La denuncia

Investono 100mila euro in cryptovalute ma la piattaforma on line è falsa: due genovesi truffati

Denuncia per l'uomo autore dell'inganno che fingeva di fare investimenti e operazioni finanziarie: l'unica cosa vera erano i bonifici che riceveva

Conoscere le truffe on line per imparare a difendersi: incontro Mercoledì Scienza degli Amici dell\'Acquario
Foto d'archivio

Genova. I finanzieri del comando provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno denunciato un soggetto italiano, residente nella bergamasca, per il reato di truffa aggravata in concorso con ignoti, per aver posto in essere una truffa operata on line sulle cryptovalute.

Le attività prendono origine dalla denuncia/querela presentata da due professionisti genovesi che, navigando nel web, sono stati allettati da false pubblicità in cui venivano garantiti guadagni molto elevati a fronte di investimenti su una piattaforma falsa di trading on line.

Nel corso degli ultimi mesi le vittime hanno effettuato svariati bonifici, in Italia e all’estero, per un valore di quasi 100mila euro. Le transazioni sono state eseguite seguendo le indicazioni fornite telefonicamente da falsi consulenti finanziari ovvero, in alcuni casi, sono stati gli stessi ‘consulenti’ ad operare sui wallet digitali degli investitori, utilizzando le credenziali fornitegli da questi ultimi.

guardia di finanza

Le vittime hanno capito di essere state truffate solo quando, all’atto della ‘riscossione’ dei profitti promessi, è insorto puntualmente qualche intoppo di carattere ‘tecnico-legale’. In realtà, era tutto falso: la piattaforma, gli investimenti, le cryptovalute. L’unica cosa reale sono stati i bonifici effettuati dai due professionisti al truffatore. Oltre alla denuncia al truffatore, già noto alle forze di polizia, la piattaforma fasulla è stata oscurata.

“Quella del trading on line è un’attività di compravendita di strumenti finanziari divenuta una delle pratiche di investimento più diffuse dei nostri tempi ma, al contempo, le truffe ad essa correlate sono un fenomeno criminale in forte crescita, rappresentando infatti una delle frodi digitali più redditizie e dannose – si legge nella nota stampa della Guardia di Finanza genovese – Tale contesto investigativo si inserisce nella quotidiana azione della Guardia di Finanza, impegnata a contrasto della criminalità economico-finanziaria e a tutela di un tessuto economico sano”

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.