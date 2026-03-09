Genova. Dopo le iniziative di queste ore, grande attesa per il corteo Transfemminista, che come di consueto attraverserà la città dopo essere partito alle 18.40 da piazza Caricamento. Almeno duemila i partecipanti, che hanno risposto ancora una volta alla chiamata per la manifestazione oramai divenuta fulcro delle “celebrazioni” dell’8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna.

Da Principe il corteo si è mosso verso piazza della Nunziata, passando attraverso le gallerie e arrivando in piazza Corvetto. Da qui si dirigerà verso largo XII Ottobre, per arrivare sino a De Ferrari. Alla manifestazione parteciperanno i centri antiviolenza, i comitati in difesa della salute e sanità pubblica, il mondo della scuola con studenti, insegnanti e le maestre dei servizi comunali per nido e infanzia 0-6 in lotta contro privatizzazione e scissione dei contratti, i movimenti ecologisti, spazi sociali, sindacati di base e movimenti LGBTQA+.

Lo slogan: “Non può partiarcare per sempre”

“Non può patriarcare per sempre, perché purtroppo lo sappiamo benissimo che le nostre vite sono afflitte dal patriarcato e ovunque il patriarcato impedisce la libera espressione delle donne e dei soggetti femminili, quindi la lotta al patriarcato è la nostra missione – sottolinea ad inizio del corteo Caterina Pizzimenti, dell’assemblea genovese Nudm – Il patriarcato è anche quello che è alla base della violenza, la violenza maschile contro le donne. E qui la denuncia, in termini propositivi che cosa chiedete? Allora, noi proponiamo, soprattutto in questo momento, noi chiediamo a questo governo che non ci sta a sentire e lo vediamo dal DDL Buongiorno, lo vediamo dal DDL Valditarra, lo vediamo dall’eliminazione del congedo paternale per i maschi, per i padri, lo vediamo dai tagli al welfare, lo vediamo da tantissimi, anche dall’annullamento dei consiglieri di pari opportunità regionali e comunali”.

“Oggi siamo qui perché, come tutti gli anni, a manifestare per ricordare che ciò che pensiamo sia acquisito in realtà va sempre monitorato, dettuso controllo e conquistato giorno per giorno e non è così scontato che sia un diritto reale – aggiunge Silvia Cristiani del Centro Antiviolenza Mascherona – Il tema del consenso, come si è trasformato, i significati che stanno riattribuendo a questo disegno di legge ci preoccupano molto, con tutte le conseguenze che potrà avere sulle vittime, dalla non denuncia, alla non credibilità, alla colpevolizzazione, alla responsabilità sempre proiettata sulle donne.

A livello locale che cosa può cambiare? “Credo che a livello locale debba cambiare, stia cambiando innanzitutto l’essere qui, manifestare, essere presenti, attivi, e credo che sia importante, laddove c’è movimento, c’è consapevolezza, ricordare che quello che stiamo facendo quotidianamente è un lavoro che va costantemente trasmesso – aggiunge Cristiani – soprattutto alle nuove generazioni, con la formazione, la sensibilizzazione, la trasmissione della formazione, della consapevolezza della realtà e purtroppo le donne ancora oggi subiscono violenza in modo globale e strutturale.

Il corteo transfemminista per l’8 marzo a Genova

Le motivazioni dello sciopero

“Fermiamo la produzione e la riproduzione della società, per prendere parola e agire contro tutte le forme di violenza che sistematicamente colpiscono le nostre vite, nelle relazioni intime e negli spazi pubblici, sul posto di lavoro e nei servizi, nelle scuole e negli ospedali, dentro e fuori i confini, contro tutte le guerre e contro (il genocidio) l’occupazione coloniale in medio oriente e Palestina. Il movimento transfemminista chiama tutti alla mobilitazione contro la crescente militarizzazione della società e dell’economia e la precarietà diffusa delle nostre esistenze. Scioperiamo contro il ddl Bongiorno sul dissenso, che indebolisce chi denuncia violenza e rafforza il potere di ricatto nei luoghi di lavoro e nelle case. Scioperiamo contro il riarmo e l’economia di guerra, che sottraggono risorse al welfare e scaricano ancora più lavoro povero e gratuito sulle spalle delle donne e delle soggettività femminilizzate. La violenza patriarcale non è un’emergenza. È un sistema. È l’impoverimento prodotto da salari bassi e inflazione, è il lavoro domestico gratuito romanticizzato mentre i servizi pubblici vengono smantellati, è il razzismo istituzionale che colpisce le soggettività migranti e razzializzate, è la violenza istituzionale contro le persone trans, queer e non binarie e l’esclusione delle persone con disabilità dagli spazi e dai servizi”.