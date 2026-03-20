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Intervento

Corso Italia, al via il ripristino della pavimentazione nel tratto transennato da quasi un anno

L'annuncio dell'assessore Ferrante: "Prioritario rimettere al centro la manutenzione ordinaria". Prevista una settimana di lavori

Generico marzo 2026

Genova. Sono iniziati oggi i lavori di ripristino della pavimentazione in corso Italia nel tratto tra via Piave e via Quarnaro, da aprile 2025 dietro le transenne. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante.

A operare sono le maestranze di Aster. “L’intervento – spiega Ferrante – consiste nella rimozione della pavimentazione esistente, ripristino del sottofondo, riallineamento dei bordi della balaustra e posa di nuova pavimentazione“. Ovviamente verrà rispettato il disegno originario.

I lavori, al momento, riguarderanno solo l’area transennata che presenta da tempo un evidente degrado. Per l’esecuzione si stimano sette giorni lavorativi. Il costo complessivo verrà determinato a consuntivo.

“La linea di indirizzo fornita all’azienda partecipata Aster è stata chiara – ribadisce Ferrante -. È prioritario rimettere al centro la manutenzione ordinaria della città con la gestione quotidiana degli interventi su strade, creuse e marciapiedi.

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