Mobilità, arrivano le nuove corsie ciclabili tra Albaro e la Foce: ecco dove saranno

Genova. Nuova spinta alla mobilità sostenibile nel levante genovese. Il Comune ha emesso una nuova ordinanza che prevede l’avvio immediato di una serie di interventi sulla viabilità legati alla realizzazione del terzo lotto dei nuovi percorsi e corsie ciclabili finanziati con fondi Pnrr, dopo avere stralciato i primi due lotti (Brignole-San Fruttuoso-San Martino-Foce) a causa dell’interferenza coi cantieri in atto.

Il provvedimento prevede una riorganizzazione della circolazione stradale in numerose vie tra Albaro e la Foce, soprattutto intorno alle sedi universitarie, e l’istituzione di percorsi ciclabili e corsie dedicate lungo un’ampia rete di strade, tra cui via Albaro, corso Gastaldi, via Monte Zovetto, via Montallegro e via Pisa, oltre a collegamenti chiave come via Trebisonda e via Federico Ricci. La maggior parte dei tracciati sarà realizzata attraverso segnaletica orizzontale con pittogrammi, mentre in alcuni casi, dove la sede stradale lo consente, verranno introdotte vere e proprie corsie ciclabili.

In via Albaro verrà istituito un percorso ciclabile bidirezionale accompagnato da attraversamenti ciclabili in punti sensibili come via San Nazaro, viale Francesco Causa e piazza Leopardi. Anche in via Byron e viale Francesco Causa ci saranno tratti a doppio senso ciclabile e segmenti a senso unico, calibrati in base alla conformazione della carreggiata e ai flussi di traffico.

Una delle direttrici più delicate è quella di corso Gastaldi, dove la commistione con auto e mezzi pubblici è complessa e dove il percorso ciclabile sarà attivo in direzione ponente-levante, con un attraversamento dedicato in prossimità di viale Benedetto XV. Anche via Filippo Corridoni sarà interessata da un intervento misto, con corsie ciclabili e percorsi segnalati, oltre a nuovi attraversamenti per migliorare la sicurezza nei punti di maggiore criticità.

Il progetto si estende poi a strade residenziali e di collegamento come via Dodecaneso, via Flora e via Bocchella. Più articolata la situazione di via Monte Zovetto, dove si alternano corsie ciclabili e percorsi bidirezionali, con numerosi attraversamenti previsti in corrispondenza degli incroci.

Altre corsie ciclabili verranno realizzate in via Francesco Pozzo, in entrambe le direzioni, e in via Trebisonda, dove viene istituita una corsia ciclabile a senso unico verso ponente.

Resta da verificare l’impatto delle ciclabili sul traffico veicolare e la convivenza tra biciclette, autobus e pedoni in alcune vie particolarmente trafficate.