Qualità dell’aria a Cornigliano, a giugno operativa la nuova centralina di monitoraggio

Genova. Come preannunciato in occasione della giunta itinerante di giovedì scorso, il Comune di Genova, in collaborazione con Arpal, metterà in funzione una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria a Cornigliano. La campagna durerà un anno e partirà il prossimo giugno.

A confermalo l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, che questo pomeriggio ha risposto ad una interrogazione portata in Sala rossa dal consigliere Filippo Bruzzone della Lista Salis tornando sull’argomento oggetto di una precedente mozione proposta al Consiglio comunale dalla consigliera Sara Tassara e approvata all’unanimità. L’iniziativa è inserita nel programma annuale delle attività di Arpal per il 2026. L’agenzia regionale impiegherà una centralina mobile che troverà sede in piazza Moisello.

“In questi giorni sono in corso i sopralluoghi tecnici per definire l’esatta posizione del dispositivo – ha confermato l’assessora – La scelta dell’area non è casuale: piazza Moisello è considerata un sito strategico, in quanto potenzialmente soggetto a diverse fonti di pressione ambientale, tra cui il traffico autostradale, il flusso veicolare della Guido Rossa e e le emissioni dell’impianto industriale dell’ex Ilva“.

L’obiettivo della campagna è fornire un quadro scientifico e dettagliato della situazione atmosferica locale. La strumentazione rileverà una vasta gamma di inquinanti, tra cui gli ossidi di azoto, il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), il monossido di carbonio, l’anidride solforosa e i composti chimici volatili legati prevalentemente alle emissioni del traffico. Al termine dei dodici mesi di osservazione, i dati raccolti non saranno soltanto comunicati alla cittadinanza ma diventeranno uno strumento operativo fondamentale. “I risultati sperimentali serviranno infatti a ottimizzare la modellistica ambientale che Arpal applica sull’intero territorio comunale, permettendo previsioni e interventi più mirati per la tutela della salute pubblica”, ha concluso Pericu.

“Era un impegno che c’eravamo presi in campagna elettorale – commenta Bruzzone – e siamo soddisfatti di questa conferma. I dati che emergeranno saranno dirimenti per capire cosa respirano i corniglianesi, soprattutto per quanto riguarda le impiantistiche industriali della zona. Bene anche l’impegna sulla trasparenza dei dati. Una volta conclusa la campagna come gruppo consigliare saremo pronti e prendere ulteriori iniziative sulla base dei risultato emersi”.