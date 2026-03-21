Controlli della Polizia a Sampierdarena e Valpolcevera, sanzionati locali per 14mila euro

Genova. Si è svolto ieri pomeriggio un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di criminalità e alle verifiche in esercizi commerciali, nelle delegazioni di Sampierdarena, Pontedecimo e Bolzaneto.

Il servizio è stato coordinato dal funzionario del Commissariato Cornigliano, unitamente a 3 unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, unità cinofile antidroga con i cani Iago e Constantin, personale della Polizia Ferroviaria, della Polizia Amministrativa e Sociale, del Reparto Commercio della Polizia Locale e della ASL3 Genovese- Struttura Complessa Igiene e Alimenti.

Battute l’area interna del centro commerciale Fiumara e i giardini limitrofi, luogo di aggregazione giovanile in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 2 involucri di hashish del peso complessivo di circa 60 grammi circa. Controllata anche l’area della stazione ferroviaria di Ge-Sampierdarena dove si è proceduto all’identificazione di 20 soggetti.

Effettuati diversi controlli avventori in esercizi commerciali, tra cui un circolo di via Urbano Rela e un bar di piazza Pontedecimo, abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati. All’interno del bar è stato identificato un 47enne albanese che stava consumando bevande alcoliche, il quale è risultato attinto dalla misura degli arresti domiciliari, con permesso di allontanarsi da casa solo per recarsi al lavoro. Gli accertamenti successivi hanno appurato che sia il domicilio dell’uomo che il luogo di lavoro fossero distanti rispetto all’ubicazione del bar, pertanto è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Eseguiti anche controlli amministrativi in altri esercizi commerciali. Un ristorante di corso Martinetti sanzionato per un importo complessivo di 600 euro per omessa autorizzazione di occupazione suolo pubblico e omessa autorizzazione relativa all’insegna.

Un circolo di via Taviani sanzionato per un importo complessivo di 7.000 euro per le scadenti condizioni igieniche della struttura e delle attrezzature, per la mancanza dell’HACCP e per l’omessa indicazione degli allergeni, nonché per l’assenza di cartellonistica sul divieto di fumo, sui prezzi esposti e sulla licenza.

Una pizzeria di via W. Fillak in cui sono state elevate sanzioni per 7.000 euro per lo scorretto mantenimento dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, la mancanza di acqua calda, di spogliatoi, la mancata indicazione degli allergeni e dell’HACCP.

Gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno anche arrestato un 30enne colombiano in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso in aggravamento della misura in atto dell’obbligo di firma. L’uomo è stato portato in carcere a Marassi.

Nel complesso sono state identificate oltre 100 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.