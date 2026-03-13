Cocaina tra i divani e telecamere non dichiarate: blitz in un club privato

Genova. Cocaina nascosta sul pavimento e tra i cuscini dei divani, clienti che bevevano alcolici senza avere la tessera, telecamere interne non dichiarate: sono le irregolarità riscontrate dalla polizia durante un blitz nel club privato Le Baron Blanc, in via Canevari.

Gli agenti delle volanti della questura sono intervenuti poco prima dell’alba dopo una segnalazione relativa a una presunta attività di spaccio all’interno del club. Quando sono arrivati il locale era pieno di clienti, che nella maggioranza dei casi bevevano alcolici pur non risultati associati come previsto dalla normativa in vigore.

Durante l’ispezione sono state trovate alcune dosi di cocaina sul pavimento e sui divani, subito sequestrate insieme a 37 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, privi di sigillo di Stato, utilizzati per i narghilè.

Al controllo hanno partecipato anche polizia locale e guardia di finanza. Nel corso del controllo sono stati trovati impianti di videosorveglianza non dichiarati (per cui è scattata la segnalazione al garante della privacy), materiale infiammabile non compatibile con le norme in materia di sicurezza e l’assenza dei prezzi e del cartello del divieto di fumo.

Gli agenti della polizia locale hanno elevato sanzioni amministrative per 5.800 euro, e il presidente dell’associazione è stato denunciato per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati in relazione a quello sequestrato. Sono in corso altri accertamenti da parte della polizia per chiarire la posizione dei gestori del circolo.