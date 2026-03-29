Musica troppo alta e irregolarità in materia di sicurezza, multati tre locali nel Ponente

Genova. Tre locali sanzionati e diverse irregolarità in materia di sicurezza. È il bilancio del “pattuglione” messo in atto la scorsa notte tra Sampierdarena e Cornigliano dalla polizia di Stato insieme al reparto commercio della polizia locale e ai vigili del fuoco.

In un locale via Nicolò Daste sono stati identificati 11 avventori con svariati precedenti. Riscontrate diverse irregolarità tra cui l‘elevato volume della musica e la mancanza di punteggi sull’autorizzazione, tutto segnalato dalla polizia locale. I vigili del fuoco hanno trovato estintori scaduti ed un impianto elettrico non idoneo, su cui verranno effettuati accertamenti.

Poi è stata ispezionata un’associazione culturale di vico Alberto di Bozzolo in cui è stata elevata una sanzione di 200 euro da parte della polizia locale per la diffusione della musica oltre l’orario consentito. Approfondimenti in corso da parte dei vigili del fuoco in merito alla metratura dei locali ed alla regolarità della Scia.

Infine è stato controllato un locale di via San Giovanni D’Acri in cui alcuni avventori sono risultati non iscritti al circolo. Rilevata anche una mancanza sulla relazione dell’impianto acustico, per cui la polizia locale ha inflitto una multa da mille euro. I vigili del fuoco hanno riscontrato una mancanza del nulla osta per la metratura dei locali, riservando ulteriori accertamenti dall’analisi dei registri nei prossimi giorni.

Sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie.