Bilancio

Controlli in centro storico, in due mesi oltre 30 arresti da parte dei carabinieri

Sempre nello stesso periodo sono state 22 le denunce in stato di libertà

carabinieri centro storico

Genova. Nei primi due mesi del 2026 i carabinieri di Genova, nell’ambito dei controlli mirati in centro storico, hanno eseguito 29 arresti per spaccio, tre per rapina e due per furto.

Sempre nello stesso periodo sono state 22 le denunce in stato di libertà, di cui sei per spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 13 per reati contro il patrimonio e tre per introduzione e commercio di merce con segni falsi e ricettazione.

Hanno anche sequestrato 750 grammi di cocaina, 100 grammi di crack, 80 grammi di eroina, 120 grammi di hashish, 73 grammi di marijuana, oltre 30 compresse di “prekisan” e “rivotril”, e 7.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

Nell’ultimo interventi i carabinieri hanno arrestato un francese 38enne per spaccio, notato nei vicoli e seguito sino a casa. Una volta all’interno hanno trovato circa 230 grammi di cocaina, in parte ancora da tagliare, nascosti in un vano ricavato nella porta. Trovati anche 4.000 euro in contanti. Il 38enne è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.

