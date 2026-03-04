Controlli in centro storico, in due mesi oltre 30 arresti da parte dei carabinieri

Genova. Nei primi due mesi del 2026 i carabinieri di Genova, nell’ambito dei controlli mirati in centro storico, hanno eseguito 29 arresti per spaccio, tre per rapina e due per furto.

Sempre nello stesso periodo sono state 22 le denunce in stato di libertà, di cui sei per spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 13 per reati contro il patrimonio e tre per introduzione e commercio di merce con segni falsi e ricettazione.

Hanno anche sequestrato 750 grammi di cocaina, 100 grammi di crack, 80 grammi di eroina, 120 grammi di hashish, 73 grammi di marijuana, oltre 30 compresse di “prekisan” e “rivotril”, e 7.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

Nell’ultimo interventi i carabinieri hanno arrestato un francese 38enne per spaccio, notato nei vicoli e seguito sino a casa. Una volta all’interno hanno trovato circa 230 grammi di cocaina, in parte ancora da tagliare, nascosti in un vano ricavato nella porta. Trovati anche 4.000 euro in contanti. Il 38enne è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.