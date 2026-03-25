Confagricoltura: “Situazione inaccettabile sulle autostrade liguri, stop ai pedaggi per i camion”

Genova. Confagricoltura Liguria richiede formalmente alla Regione Liguria di attivarsi presso le competenti autorità, dal ministero dei Trasporti ai concessionari autostradali presenti in Liguria, per convocare un immediato tavolo di confronto sulla “ormai insostenibile situazione delle autostrade liguri”.

“Siamo di fronte ad una situazione inaccettabile – precisa il presidente ligure di Confagricoltura – che vede le autostrade liguri, dalla A10 alla A12 nonché alla A7, oggetto di perenni cantieri e restringimenti di carreggiata che allungano a dismisura i tempi di percorrenza dei mezzi che trasportano, specie dal Ponente ligure, tutte le eccellenze agricole liguri destinate al Nord dell’Italia e dell’Europa”.

Secondo i recenti monitoraggi di Confagricoltura Liguria, un bilico che parta dal mercato dei fiori di Sanremo, o dalla Piana di Albenga, impiega mediamente dall’ora e un quarto alle due ore in più, rispetto alla normalità, per arrivare sul nodo di Genova. Al ritorno gli extra tempi di percorrenza sono di poco inferiori. Questo comporta costi maggiori in termini di tempo lavoro dei guidatori dei mezzi, maggiori rischi di deperimento delle piante e dei fiori trasportati, nonché la necessità di maggiori soste nella gestione della guida dei camionisti data la maggiore durata dei trasporti stessi.

“Il tutto – prosegue il presidente di Confagricoltura Liguria, Luca De Michelis – viene ulteriormente appesantito dall’aumento speculativo del gasolio da autotrazione che comporta, per un viaggio dalla piattaforma di Latina alla Piana d’Albenga, un maggior costo in gasolio di circa 200 euro a viaggio”.

Senza dimenticare che questi maggiori costi di trasporto “assottigliano sempre più i margini per gli agricoltori, tra costi di produzione, ad oggi appesantiti anche dall’aumento dei costi energetici (gasolio agricolo passato da 0,90 euro a 1,23 euro), e ricavi della vendita, con la conclusione di un ovvio aumento dei prezzi anche per i consumatori.

“Tutto ciò è insostenibile – prosegue Confagricoltura Liguria – specie per quanto riguarda i cantieri, per la cui necessità non abbiamo nulla da dire, anche perché arrivano dopo decenni di ‘abbandono’ della manutenzione della rete ligure, ma per i quali chiediamo con forza di sapere durata e, soprattutto, se sono previsti turni h24 di lavoro, cosa ad oggi apparentemente non prevista”

“E no dimentichiamoci – continua De Michelis – che sempre più agriturismi ci testimoniano delle frequentissime disdette dei turisti non più in grado di accettare di impiegare, nei weekend e non solo, 5 o 6 ore per raggiungere dalla Lombardia o dal Piemonte il nostro Ponente come il Levante”.

“Chiediamo un tavolo con Regione, e nello specifico con l’assessore alle Infrastrutture, allargato ai concessionari della rete autostradale ligure in quanto, dato il disagio enorme creato dai cantieri, vogliamo sia reso nullo il pedaggio dovuto per i mezzi commerciali nelle tratte interessate da cantieri, ovvero la pressochè intera rete ligure”. Confagricoltura Liguria, a tal proposito, sottolinea che per un “quattro assi” il pedaggio da Sanremo a Genova Ovest, ad oggi, costa 40 euro. “Insostenibile pagare un servizio – conclude l’organizzazione agricola – che ad oggi non può certo essere definito come tale”.