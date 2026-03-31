“Con gli occhi di un ragazzo: la Genova di Salvatore Belcastro”, la mostra al Galata Museo del Mare

Genova. Giovedì 2 aprile alle ore 18 inaugura al Galata Museo del Mare “Con gli occhi di un ragazzo: la Genova di Salvatore Belcastro” dedicata all’artista genovese. Autodidatta della pittura, Salvatore Belcastro ha trasformato la propria esistenza in una ricerca cromatica incessante. Le sue influenze spaziano dall’impressionismo al cubismo, dal realismo a forme espressive distorte; nel tempo, Belcastro ha sviluppato un linguaggio personale, capace di unire suggestioni diverse e di tradurle in una ricerca espressiva autonoma. I suoi quadri non cercano la perfezione, ma si concedono libertà espressive per restituire la realtà in modo più autentico, attraverso l’utilizzo creative del colore.

Il percorso di vita dell’artista comprende esperienze internazionali, tra cui quattro anni vissuti in Spagna, tra Alicante e Madrid, che gli hanno permesso di esporre le proprie opere in diverse città europee. Al centro della sua pittura resta Genova: il mare, il porto, le barche, la luce, rappresentati non come cartoline, ma come elementi della vita quotidiana, in costante movimento e cambiamento.

Nella Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare, i visitatori potranno osservare lo sguardo diretto di Belcastro, descritto come gli “occhi di un ragazzo”, capaci di comunicare determinazione e autenticità, senza rivelare completamente il mistero dei soggetti rappresentati. La mostra è un invito a osservare la città con occhi diversi, istintivi e ricchi di stupore.

L’esposizione, curata dall’Associazione Promotori Musei del Mare, è inclusa nel biglietto d’ingresso e sarà visitabile fino al 27 aprile 2026 negli orari di apertura del museo.