Città 15 minuti, tutti d’accordo in Bassa Valbisagno: “Servizi e spazi sociali nelle aree dismesse”

Genova. Approvata all’unanimità dal consiglio municipale della Bassa Valbisagno la mozione presentata da Simone Leoncini e Guglielmo Frisone (Avs) per dare piena attuazione territoriale alla delibera di giunta dell’assessora Francesca Coppola sulla Città dei 15 minuti.

“Con questa mozione – spiegano i proponenti – chiediamo che il Municipio smetta di essere spettatore e diventi regista del cambiamento, mappando immobili inutilizzati e aree dismesse per restituirli ai cittadini come case di quartiere e spazi sociali. Vogliamo ricucire il tessuto sociale del nostro territorio. Diamo attuazione a una visione di città policentrica che mette al centro il cittadino, abbattendo le disuguaglianze tra centro e periferia e valorizzando i nostri nuclei storici e le aree collinari. L’obiettivo è superare le criticità storiche di un territorio che ha subito una cementificazione selvaggia e speculazione edilizia a scapito del verde e della vivibilità”.

La mozione è stata firmata anche dai capigruppo di maggioranza Marzio Bini (Pd), Gabriele Ruocco (Lista civica Silvia Salis Sindaca), Guido Poggi (M5s) ed Enrico Sergio Davico (Bassa Val Bisagno Civica). A sancire il percorso collegiale e partecipativo sarà la convocazione congiunta delle commissioni II e III che daranno avvio al coinvolgimento di associazioni, comitati e cittadini.

Il provvedimento, oltre alla mappatura degli immobili pubblici inutilizzati da destinare a funzioni sociali e culturali (case di quartiere), prevede l’identificazione delle aree dismesse e dei nuclei storici da valorizzare per restituire centralità ai quartieri, il censimento del verde per contrastare le isole di calore, stop alle barriere architettoniche, monitoraggio e potenziamento dei servizi nelle aree collinari, le zone più fragili del territorio.

Verrà istituito inoltre un tavolo municipale permanente sulla Città dei 15 minuti e prevede l’individuazione di almeno un progetto bandiera municipale di rigenerazione urbana. La giunta presenterà ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione per garantire trasparenza nel percorso di trasformazione del quartiere.