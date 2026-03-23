Circular City Forum 2026 al Mog, una giornata dedicata a food, start-up e università

Genova. Nell’ambito della prossima edizione del Circular City Forum, in programma a Genova dal 17 al 22 aprile, lunedì 20 aprile il MOG Mercato Orientale Genova ospiterà il Circular MOG Day, un’intera giornata di eventi dedicata al mondo del food, delle start-up e dell’università.

L’iniziativa, realizzata in partnership con il Gruppo Timossi – a cui fanno capo MOG Mercato Orientale Genova e Timossi Beverage & Food Solution –, prevede tre specifici contest di cui durante la giornata si celebreranno le finali, accanto a un programma animato da speech, corsi formativi, incontri 1to1, spazi di ascolto, occasioni di networking e matching.

Circular Food Contest

Realizzato in collaborazione con l’Istituto Bergese-Rosselli e in linea con l’impegno del Gruppo Timossi per la sostenibilità, il Circular Food Contest si propone di promuovere una cultura ambientale consapevole, offrendo agli studenti l’opportunità di applicare concretamente i principi della circolarità e della riduzione degli sprechi: protagonisti saranno proprio gli allievi delle scuole alberghiere liguri, in una gara all’insegna dell’innovazione e dell’utilizzo consapevole degli ingredienti.

Nell’Aula Fornelli e nel Salotto di MOG, sono previste una prova di cucina e una di sala cui accederanno tre finalisti ciascuna, due dei quali selezionati dal concorso interscolastico svoltosi il 20 marzo al Bergese-Rosselli. Le prove si svolgeranno nel corso della mattinata e la premiazione avverrà alle 13, a conclusione del workshop “Food & packaging” pensato e organizzato per gli stessi studenti degli istituti alberghieri, i cuochi e gli addetti del settore, in cui diversi partner della manifestazione interverranno presentando progetti e best practices.

In serata, in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Liguri, anche una networking dinner riservata a promotori, partner, ospiti e istituzioni, durante la quale si svolgerà un secondo food contest circolare tra chef professionisti.

Maggiori informazioni su Circular Food Contest e le altre iniziative correlate sulla pagina dedicata del sito www.circularcityforum.it/food/.

Circular Startup Contest e Circular Contest UniGe

Parallelamente al concorso per gli studenti alberghieri, il MOG Mercato Orientale Genova ospiterà anche il Circular Startup Contest promosso in collaborazione con CyberTribu e Fondazione Genova Startup: le realtà selezionate avranno a disposizione un pitch di otto minuti per presentare ad una giuria tecnica la loro idea, il modello di business e l’impatto innovativo delle loro soluzioni pensate per settori chiave quali il riciclo avanzato, l’upcycling industriale, il design eco-compatibile e l’ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche.

Nella Sala Superba al primo piano del MOG, saranno inoltre predisposti anche lo Sportello delle idee – uno spazio di ascolto e confronto promosso da CyberTribu in cui chiunque potrà presentare e discutere la propria idea innovativa, ricevendo un primo confronto e suggerimenti utili per svilupparla – e il corso di formazione “Startup a portata di tutti”, pensato principalmente per le startup in gara, ma aperto anche a curiosi, aspiranti founder e startup esterne, che potranno partecipare e prendere parte ai talk e ai momenti di confronto previsti durante la sessione. La Corte del MOG si trasformerà invece in un vero e proprio Mercato delle Idee circolari in cui ogni startup disporrà di un tavolo dedicato dove presentare il proprio progetto, incontrare i visitatori e raccontare la propria visione.

A concludere la giornata, dopo il talk “Startup e circolarità”, la premiazione del contest rivolto alle startup e di un terzo ed ultimo concorso, il Circular Contest UniGe riservato agli studenti dell’Università di Genova ai quali è dedicato anche il precedente Inspirational Speech, pensato per ispirarli a sviluppare le proprie idee e trasformarle in attività imprenditoriali concrete.

Maggiori dettagli sui contest startup e Unige e sulle iniziative correlate sul sito ufficiale alle pagine dedicate, www.circularcityforum.it/startup/ e www.circularcityforum.it/unige/.