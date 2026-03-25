Rapallo, catturata la famiglia di cinghiali del torrente San Francesco: “Una strage”

Rapallo. Era il giugno del 2025 quando una femmina di cinghiale partoriva una cucciolata nel greto del torrente San Francesco di Rapallo. Oggi la famigliola, più altri adulti, è stata sedata e catturata dagli agenti del nucleo della Vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria e trasferita in un altro luogo, dove sarebbe stata poi abbattuta.

La denuncia arriva dalle associazioni animaliste, che da subito si erano mobilitate per chiedere che i cinghiali non venissero catturati: “Animalisti Genovesi, Gaia Animali e Ambiente, la Collina dei Conigli, Animaliberaction, Associazione Etica Animali e Ambiente denunciano questa ennesima strage di cinghiali, tre mamme, quattro giovani di circa un anno e una maschio adulto che erano monitorati da tempo dai volontari e che non provocavano alcun disturbo ai residenti in quanto relegati principalmente nell’alveo del torrente, comunque una situazione assolutamente gestibile”

Anche molti cittadini hanno protestato per il blitz, tenuto conto del fatto che – stando a quanto riferito dall’associazione Gaia – il Comune di Rapallo era stato informato della situazione nell’agosto scorso l’associazione con una lettera inviata alla sindaca Elisabetta: “Abbiamo proposto soluzioni non cruente poi riprese anche da una mozione presentata dal consigliere comunale Francesco Angiolani – spiegano dall’associazione – che potevano fare della situazione del torrente San Francesco un esempio di gestione etica, anche attraverso la sterilizzazione, invece si è preferito uccidere”.

“Chiediamo al consigliere comunale Gerolamo Giudice, delegato a seguire il tema, se era a conoscenza di questa azione della Regione che va nella direzione opposta a quanto da lui dichiarato alla stampa soltanto una ventina di giorni fa – concludono le associazioni – Il nome del torrente non è servito a salvarli dalla crudeltà umana”.