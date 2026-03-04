  • News24
Tragedia

Il ciclista morto a Recco era Marcello Venanti, lo schianto su una strada percorsa decine di volte

Aveva 48 anni ed era un agente di commercio, padre di due figlie. In queste ore molti messaggi di cordoglio soprattutto nell'ambiente dei cicloamatori

marcello venanti

Genova. Si chiamava Marcello Venanti l’uomo di 48 anni morto martedì 3 marzo sulla strada provinciale 333 a Recco schiantandosi con la sua bicicletta contro un camion. Agente di commercio, nato a Chiavari ma residente a Genova, Venanti era un cicloamatore esperto e aveva percorso quel tratto di strada, da solo o in gruppo, moltissime volte.

Iscritto alla pagina facebook Genovaciclabile, in passato, si era lamentato della pericolosità delle strade per chi si muove in bici e di una sorta di “accanimento” nei confronti dei ciclisti da parte di chi viaggia in auto ma anche da parte delle forze dell’ordine e dei conducenti di mezzi pubblici.

Lo schianto fatale è avvenuto intorno a mezzogiorno in località Ponte di Vexina, sulla strada che da Uscio porta a Recco. Marcello Venanti stava viaggiando in discesa ed è finito contro un camion che viaggiava in direzione opposta.

Difficile risalire all’esatta dinamica, sulla quale stanno comunque lavorando le forze dell’ordine: sul luogo dello scontro non ci sono telecamere. Non è presente neppure la linea di mezzeria ed è quindi verosimile che o il ciclista o il mezzo pesante possano avere tagliato parzialmente una curva.

Venanti è finito a terra e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il personale del 118 e i volontari della Croce Verde di Camogli sono arrivati dopo pochi minuti ma per lo sportivo non c’è stato nulla da fare.

La notizia dell’incidente mortale si è rapidamente diffusa tra Genova e provincia, specialmente negli ambienti legati al ciclismo da strada. Marcello Venanti era piuttosto conosciuto nella cerchia dei cicloamatori oltre che per la sua attività lavorativa. Lascia una compagna e due figlie.

Quella di Marcello Venanti è la quinta morte sulle strade dall’inizio dell’anno in provincia di Genova. Tre incidenti mortali si sono verificati in città (Pontedecimo, San Fruttuoso, Val Bisagno), uno a Savignone e quest’ultimo, appunto, a Recco.

