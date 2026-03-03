Ciclista muore dopo scontro con un camion: l’incidente ad Avegno

Recco. Incidente mortale questa mattina ad Avegno, dove un ciclista di 45 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 33. L’incidente è avvenuto poco prima di pranzo.

Ancora da confermare la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni il ciclista sarebbe rovinato sul mezzo pesante fermo in attesa di una svolta. L’impatto, forse avvenuto relativamente ad alta velocità, non ha lasciato scampo al ciclista.

Sul posto, oltre ai medici del 118 che hanno tentato la rianimazione, anche i carabinieri di Recco e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per capire eventuali responsabilità.