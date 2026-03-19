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Le indagini

Ciclista morto a Recco dopo lo scontro con un camion, il frontale ripreso dalla telecamera di un’autofficina

La pm Valentina Grosso ha disposto una perizia sulla dinamica dell’incidente mortale. Il camion andava a 30 km/h

marcello venanti

Genova. La telecamera di un’autofficina, che si trova in fondo alla curva dove è avvenuto lo scontro frontale costato la vita al 48enne Marcello Venanti, ha ripreso nitidamente l’incidente mortale avvenuto il 3 marzo la strada provinciale 333 nel territorio comunale di Recco in località Ponte di Vexina.

Venanti, proveniente da Avegno, in sella alla sua bici stava percorrendo il tratto in discesa a velocità sostenuta, mentre il camion, in base ai primi rilievi della polizia locale di Recco risaliva la provinciale a 30 km/h, in un tratto stretto e impervio.

L’impatto sarebbe avvenuto sulla parte laterale anteriore del mezzo pesante. Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, che vede indagato il conducente del camion (l’uomo è difeso all’avvocato Andrea Costa) la pm Valentina Grosso ha disposto una perizia sulla dinamica.

L’incarico è stato affidato all’ingegnere di Alessandria Riccardo Carrà. Anche i famigliari di Venanti, oltre al camionista indagato, hanno nominato proprio consulenti tecnici che insieme al perito hanno già effettuato un primo sopralluogo e visionato i mezzi.

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