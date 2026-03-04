  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Viabilità

Chiavari, finiti i lavori in via Entella: dopo l’assestamento dei basoli torna in vigore la Ztl

In questa fase è consentito esclusivamente il transito pedonale, restano valide le limitazioni in vigore durante il cantiere

Generico marzo 2026

Chiavari. Sono terminati gli interventi di riqualificazione di via Entella, avviati lo scorso ottobre. L’opera ha previsto la valorizzazione del complesso di Capoborgo attraverso la posa di nuovi basoli in arenaria, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dei sottoservizi.

Nella giornata di oggi è stata completata la rimozione del cantiere nel tratto compreso tra piazza Matteotti e l’inizio dei portici di via Entella, in corrispondenza dell’Antica Farmacia dei Frati.

Per consentire il corretto assestamento dei nuovi basoli, la viabilità resterà temporaneamente limitata: in questa fase è consentito esclusivamente il transito pedonale, restano valide le limitazioni in vigore durante il cantiere. La riapertura al traffico veicolare è prevista non prima di 20 giorni.

“Al termine di questo periodo di assestamento della pavimentazione, e alla luce dei risultati positivi della sperimentazione avviata nei mesi scorsi, tornerà in vigore la Ztl del centro storico”, commenta il sindaco Federico Messuti. 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.