  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Da sapere

Chiavari, cambiano i colori della raccolta differenziata: occhio ai bidoni per carta e plastica

Aprica applicherà sui contenitori carrellati già in uso alle utenze le informazioni che segnaleranno l’avvenuto cambiamento

Generico marzo 2026

Chiavari. A partire dalla prossima settimana i contenitori per la raccolta della carta, imballaggi di plastica e metalli, cambiano colore: i nuovi contenitori per nuove esigenze e/o sostituzione di quelli ammalorati avranno il corpo grigio per entrambe le frazioni, mentre il coperchio sarà blu per la carta, giallo per imballaggi di plastica e metalli.

Per quelli già in uso, Aprica, sempre dalla prossima settimana, provvederà in loco ad “invertire” i colori. La campagna partirà dal centro di Chiavari, per poi proseguire con le zone esterne, coinvolgendo sia le utenze non domestiche sia i condomini, completando l’attività entro l’inizio della stagione estiva.

Occorrerà pertanto prestare attenzione: per garantire il corretto conferimento dei rifiuti ed evitare errori, Aprica applicherà sui contenitori carrellati già in uso alle utenze le informazioni che segnaleranno l’avvenuto cambiamento, oltre ad applicare gli opportuni adesivi con le consuete informazioni relative alla tipologia di rifiuti conferibili sul corpo del contenitore.

Per i conferimenti successivi quindi il contenitore dedicato agli imballaggi di plastica e metalli sarà quello giallo oppure con corpo grigio e coperchio giallo, mentre quello per la carta sarà bianco oppure con corpo grigio e coperchio blu. La modifica si rende necessaria per un progressivo adeguamento ai Cam (criteri ambientali minimi) che sono richiamati nel contratto di servizio in vigore.

Comunicazioni specifiche saranno pubblicate anche sul sito apricaspa.it, sull’app PULIamo e sui canali social.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.