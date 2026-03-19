Charlotte de Witte a Genova: il concerto gratuito in piazza Matteotti

Genova. E’ stato ufficializzato da poche ore ma è già diventato uno degli appuntamenti più attesi della primavera genovese e non solo. Sabato 11 aprile, il cuore del centro storico si trasformerà in un dancefloor a cielo aperto per ospitare il set di Charlotte de Witte, icona mondiale della musica techno.

L’evento – gratuito – avrà inizio alle ore 19.30 in piazza Matteotti, una cornice storica che per una sera muterà pelle diventando un palcoscenico monumentale. L’iniziativa punta a coinvolgere un pubblico eterogeneo: dagli appassionati storici del genere elettronico ai giovani, fino ai curiosi che desiderano vivere la città in una veste inedita.

Chi è Charlotte de Witte: la regina della techno belga

Nata a Gand, in Belgio, classe 1992, Charlotte de Witte è oggi considerata una delle figure più influenti e carismatiche della scena elettronica globale. La sua ascesa, iniziata nel 2011, l’ha portata in breve tempo a dominare i palchi dei festival più prestigiosi al mondo, come Tomorrowland, Awakenings e Time Warp.

Il suo stile è caratterizzato da set intensi, rigorosi e dotati di un’energia magnetica. Oltre alla carriera dietro alla console, Charlotte de Witte è un’imprenditrice di successo nel settore discografico: ha infatti fondato l’etichetta indipendente KNTXT, un progetto nato per promuovere il talento e l’innovazione nel campo della musica techno di ricerca.

Un primato storico e i riconoscimenti

La carriera della DJ belga è costellata di traguardi significativi. È stata la prima artista donna nella storia ad avere l’onore di chiudere il main stage di Tomorrowland, un risultato che ha segnato un punto di svolta per la rappresentazione femminile nell’industria del clubbing. Tra i numerosi premi ricevuti spicca il titolo di “Best Techno DJ” ai celebri DJ Awards, a testimonianza di un impatto culturale che va ben oltre la semplice selezione musicale.

L’appuntamento di Genova si preannuncia dunque come un’occasione unica per vedere all’opera una delle più brillanti stelle della musica elettronica nella cornice antica di piazza Matteotti: un connubio con pochi precedenti al mondo e che è destinato a diventare uno degli eventi più importanti del panorama nazionale di quest’anno.