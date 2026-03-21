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Pallanuoto

Champions League, Rapallo lotta per tre tempi ma cede nel finale: Vouliagmeni vince 19-13

Champions League, Rapallo

Vouliagmeni. Si chiude con una sconfitta il match di Champions League per il Rapallo Pallanuoto, battuto 19-13 dal Vouliagmeni al termine di una partita giocata a lungo alla pari contro una delle formazioni più accreditate alla vittoria finale.

Nonostante le assenze pesanti della mancina Bakoc, ferma per un problema alla spalla, e di Giustini, out per gastroenterite, la squadra ligure disputa una prova di grande solidità e personalità. Il Rapallo resta pienamente in partita per tre tempi, difendendo con ordine, attaccando con efficacia e mostrando buone percentuali sia in superiorità che in inferiorità numerica.

L’equilibrio si spezza solo nell’ultimo periodo: dopo aver trovato anche il vantaggio sull’11-10 in avvio di quarto tempo, le gialloblu subiscono il ritorno delle greche che, sfruttando maggiore profondità e freschezza fisica, allungano fino al definitivo 19-13.

Una prestazione comunque incoraggiante per il Rapallo, capace di tenere testa a lungo a una squadra di altissimo livello internazionale.

A fine gara il commento di mister Luca Antonucci: «Ottima prestazione, abbiamo fatto una grande partita di altissimo livello contro una squadra che punta a vincere la Champions. Abbiamo tenuto il campo per tre tempi e mezzo. Nel finale ci sono mancate un po’ le forze, anche perché eravamo senza Bakoc e Giustini. La mancanza di due cambi ci ha penalizzato dal punto di vista fisico, ma stiamo migliorando e ci stiamo avvicinando sempre di più al livello che ci siamo posti come obiettivo».

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