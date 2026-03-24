Champions League, Pro Recco: alla Sciorba la sfida con la Mladost Zagabria

Genova. Diciotto Champions League in vasca, le due squadre più titolate nella storia della competizione, Pro Recco e Mladost Zagabria, si affrontano domani al Polo Natatorio My Sport Sciorba di Genova. La sfida con i croati – fischio d’inizio alle 20:30 – vale il primo posto temporaneo nel girone. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mix.

“La Mladost è un’ottima squadra, composta da numerosi giocatori della nazionale croata – le parole di Andrea Patchaliev -. Si tratta di una formazione molto fisica, che predilige un gioco piuttosto statico. Per questo motivo sarà fondamentale riuscire a imporre il nostro stile, basato su altissima intensità, ritmo e continuo movimento. Loro cercano spesso di sfruttare i tre centri, oltre alle situazioni di uomo in più e uomo in meno, aspetti sui quali dovremo essere particolarmente attenti. Sarà una partita fondamentale in ottica qualificazione alla Final Four di Malta: arriviamo da una vittoria importante a Budapest contro il Ferencváros, mentre loro hanno preso tre punti in casa contro l’Hannover. Un successo ci permetterebbe di conquistare almeno temporaneamente il primo posto”.

Per le tre partite del girone c’è la possibilità di abbonarsi su vivaticket.com, piattaforma che permette anche di acquistare il biglietto singolo della partita di mercoledì. “La spinta della Sciorba sarà determinante: il nostro pubblico ci dà sempre un’energia in più, soprattutto nei momenti più difficili. Per questo invitiamo tutti a essere presenti e numerosi sugli spalti”.

Arrivato in estate dal Savona, il classe 2002 ha giocato le ultime tre partite consecutive di Champions League: “A livello personale mi sono trovato molto bene fin dal primo giorno, sia con i compagni che con lo staff e la società. Sto lavorando al massimo in ogni allenamento, con l’obiettivo di dare il mio contributo e conquistare sempre più spazio in partita”.

Gli arbitri dell’incontro saranno Julien Bourges (Francia) e Spyridon Achladiotis (Grecia).