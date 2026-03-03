Ceramica Rondine, una storia industriale italiana proiettata al futuro

Nel panorama della ceramica italiana di alta gamma, Ceramica Rondine si conferma una realtà capace di coniugare solidità industriale, cultura del progetto e apertura ai mercati globali. L’azienda emiliana, fondata nel 1961 tra Reggio Emilia e Modena, rappresenta oggi uno dei marchi più riconosciuti nel comparto del gres porcellanato, grazie a un modello produttivo strutturato e a una visione imprenditoriale coerente.

Sessant’anni di attività hanno definito un’identità chiara, costruita attorno alla qualità del processo e alla centralità della materia. La filiera produttiva è localizzata in Italia e gestita internamente: dalla selezione delle materie prime alla stampa digitale, fino alla cottura e alle finiture. Tale livello di controllo consente uniformità estetica, precisione tecnica e tracciabilità costante, elementi sempre più determinanti in un settore orientato alla trasparenza e alla durabilità.

Il gres porcellanato costituisce il nucleo dell’offerta aziendale. Le superfici firmate Ceramica Rondine non si limitano a rivestire gli spazi, ma partecipano alla loro costruzione formale e funzionale. Resistenza, igiene, versatilità applicativa e stabilità nel tempo rendono il materiale adatto a contesti residenziali, commerciali e contract, sia indoor sia outdoor.

L’ampiezza della gamma riflette una ricerca materica approfondita. Le collezioni reinterpretano pietra, legno, marmo, cemento e cotto attraverso texture realistiche, palette cromatiche equilibrate e formati diversificati.

Il gres effetto pietra, ad esempio, rappresenta una delle soluzioni più apprezzate dal mondo della progettazione, grazie alla capacità di restituire la profondità e le variazioni della materia naturale senza rinunciare alle performance tecniche tipiche della ceramica.

L’innovazione tecnologica accompagna ogni fase dello sviluppo. Investimenti costanti in ricerca e aggiornamento degli impianti permettono di ottenere superfici con una resa grafica estremamente accurata, mantenendo elevate prestazioni meccaniche. La sperimentazione non viene perseguita come esercizio stilistico, ma come strumento per offrire soluzioni concrete a un’architettura in continua evoluzione.

Un approccio responsabile completa il quadro industriale. Recupero degli scarti, ottimizzazione energetica e riduzione delle emissioni costituiscono pratiche consolidate all’interno degli stabilimenti produttivi. La sostenibilità, in questo contesto, non è una dichiarazione di principio ma un metodo operativo integrato nella gestione quotidiana.

L’impegno verso i mercati internazionali trova una concreta espressione nella partecipazione a Coverings 2026, appuntamento di riferimento per il settore ceramico nordamericano, in programma a Las Vegas dal 30 marzo al 2 aprile. La presenza alla rassegna statunitense non è una semplice vetrina espositiva, ma un passaggio strategico in un mercato che assume un peso crescente nelle dinamiche di sviluppo globale.

Lo spazio firmato Ceramica Rondine sarà concepito come un percorso dedicato alla materia e alla versatilità progettuale, dove le collezioni effetto pietra dialogheranno con le iconiche serie Brick e con le superfici effetto legno, espressione dei diversi linguaggi dell’architettura contemporanea. In primo piano anche Wall X, tecnologia esclusiva del Gruppo Italcer con spessore ridotto a 7 mm, pensata per ampliare le possibilità applicative del rivestimento ceramico con soluzioni leggere e ad alte prestazioni.

La spinta verso i mercati internazionali si inserisce in un quadro industriale ulteriormente rafforzato dal recente ingresso del Gruppo Italcer – di cui Ceramica Rondine fa parte – nell’orbita di Wienerberger, leader globale nei materiali per l’edilizia e nelle soluzioni per l’architettura.

Il Gruppo austriaco ha acquisito il 50% più un’azione di Italcer, con un’opzione per il completamento dell’operazione entro il 2027, integrando così il polo ceramico italiano in una realtà che nel 2025 ha registrato ricavi pari a 4,6 miliardi di euro.

Radicamento territoriale e apertura globale convivono così in un equilibrio maturo. La tradizione manifatturiera emiliana continua a rappresentare il fondamento produttivo, mentre la dimensione internazionale amplia le opportunità commerciali e progettuali.

In un contesto edilizio sempre più orientato alla qualità, alla tracciabilità e alla responsabilità ambientale, Ceramica Rondine prosegue il proprio percorso con una proposta coerente: superfici che uniscono tecnica e linguaggio architettonico, affidabilità industriale e visione strategica. Una traiettoria che conferma il marchio non solo come produttore di ceramica, ma come partner strutturato per il progetto contemporaneo.