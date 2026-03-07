Spaccio di crack in centro storico, altri due arresti

Genova. Ancora arresti per spaccio in centro storico, ancora una volta a venire venduto nei vicoli è il crack.

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro nel corso dei controlli predisposti proprio per arginare il fenomeno.

Si tratta di due cittadini senegalesi. Il primo, 33enne, che alla vista dei militari ha tentato la fuga per non essere controllato, è stato fermato e trovato in possesso di 12 dosi di crack. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio, dove sono stati trovati anche 50 grammi di cocaina in pietra e quasi 1.400 euro. È stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.

Il secondo arrestato è un 40enne, anche lui cittadino senegalese, sorpreso a cedere una dose di crack a un cliente. La perquisizione del 40enne ha consentito di rinvenire oltre 100 euro. L’uomo, quindi, concluse le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.